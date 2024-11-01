Нам Россия тоже угрожает: в Польше ответили на заявление Зеленского об отказе передавать МиГ-29

Польша, как отметил министр иностранных дел Радослав Сикорский, является прифронтовой страной. Поэтому пока что передача Украине советских истребителей МиГ-29 не представляется возможной.

Related video

Варшава предпринимает всевозможные усилия для помощи Украине в войне с Россией. Польша, как подчеркнул министр иностранных дел Радослав Сикорский, сделала для Киева больше, чем любая другая страна, пишет PolsatNews.

Сикорский отметил, что Польша, являющейся, по его словам, прифронтовой страной, пытается помочь Украине.

Важно

Польша начала строить оборонительные фортификации на границе с Россией

"Россия тоже угрожает нам, и не все возможно", — убежден глава внешнеполитического ведомства.

В то же время польский министр указал на то, что с начала полномасштабного вторжения страна передала Украине уже почти 300 танков, много тяжелой техники, в том числе и самолеты.

В комментарии "Укринформу" спикер МИД Польши Павел Вронский отметил, что армия Польши уже имеет 48 самолетов F-16 и заказала еще 32 самолета F-35. Имеющегося парка истребителей F-16, по его словам, недостаточно для полного контроля над небом.

При этом представитель дипломатического ведомства отметил, что власти страны отдает себе отчет, что Украина, отражая нападение России, защищает и Польшу.

"Польша, в известной степени, также находится под угрозой. И если что-то летит в направлении Польши, то должны быть средства, которые будут сбивать это", — заявил спикер МИД, добавив, что как только появится возможность заменить МиГ другими самолетами, советские истребители передадут Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил 31 октября, что Польша, несмотря на предварительные договоренности с Североатлантическим Альянсом, решила пока не передавать Киеву истребители МиГ-29.

В июле стало известно, что президент Польши Дональд Туск собирался отдать Украине около 15 самолетов, если союзники по НАТО развернут истребители для патрулирования воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты на замену.

В конце августа вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Варшава готова дать Киеву свои самолеты, когда получит заказанные у США истребители F-35. Министр отмечал, что Варшава принимает решение через призму своей безопасности, подчеркнув, что Польша дала Украине все, что могла.