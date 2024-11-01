Польша начала строить оборонительные фортификации на границе с Россией

В целом планируется построить оборонительные укрепления и военную инфраструктуру на линии протяженностью 700 км. Завершить работы планируют до 2028 года.

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Польша начала строить фортификации и линии оборонительных укреплений на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Началось строительство "Восточного щита". Первые работы на границе с Россией", — написал Туск.

Он также прикрепил фото, на котором видно, как эскалаторы роют землю и выполняют другие земельные работы.

Как отметило польское агентство PAP, "Восточный Щит" — это программа, объявленная Министерством национальной обороны и Генеральным штабом Войска Польского, которая предусматривает строительство различных типов укреплений, местных препятствий и военной инфраструктуры на границах Польши с Россией и Беларусью общей протяженностью около 700 километров.

Проект предусматривает софинансирование из фондов ЕС и должен быть завершен до 2028 года.

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский заявил, что Польша, несмотря на предварительные договоренности с Североатлантическим Альянсом, решила не передавать Украине истребители МиГ-29.

29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что его государство не может помогать Украине оружием, как раньше.