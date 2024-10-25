Передача МиГ-29 Украине: Польша обращается за помощью к НАТО, чтобы восполнить пробелы

Варшава опасается ослабления собственной обороноспособности, отметил польский дипломат Петр Лукасевич. Поэтому страна не может немедленно передать все свои истребители МиГ-29.

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Польша играет ключевую роль в поддержке Украины, предоставляя военную технику, обучая украинских солдат и оказывая содействие в энергетической сфере. В этой связи поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич подчеркнул, что Польша стала одной из первых стран, предложивших Украине значительную военную помощь, включая запасные части и самолеты МиГ-29, передает Defence24.

Лукасевич отметил, что Польша первой обратилась к союзникам с призывом предоставить Украине более тяжелое вооружение, чем противотанковые комплексы Javelin.

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Однако, несмотря на модернизацию Военно-воздушных сил Польши с внедрением современных самолетов F-16 и F-35, страна не может немедленно передать все свои МиГ-29. Дело в том, что Варшава опасается ослабления собственной обороноспособности и поэтому обратилась к союзникам по НАТО с просьбой о помощи в восполнении недостатка техники, который может возникнуть из-за передачи МиГ-29 Украине.

По словам дипломата, польская сторона сталкивается с проблемами в защите собственного воздушного пространства и продолжает работу над созданием многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Лукасевич отметил, что несмотря на усилия, стране еще не хватает технического потенциала для полноценной защиты. В связи с этим он подчеркнул, что меры по защите воздушного пространства должны предприниматься на уровне НАТО, а не только на двусторонней основе.

Польша также активно участвует в подготовке украинских военных. В Люблине ведется набор новобранцев в Вооруженные силы Украины, и Варшава предоставляет учебные программы и оборудование. Лукасевич добавил, что Польша готова обеспечить инструкторов и предоставить материальную поддержку для обучения украинских солдат.

Ранее Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о советском истребителе МиГ-29, который до сих пор участвует в боевых действиях, несмотря на свой возраст.