Варшава побоюється ослаблення власної обороноздатності, зазначив польський дипломат Пьотр Лукасевич. Тому країна не може негайно передати всі свої винищувачі МіГ-29.

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Польща відіграє ключову роль у підтримці України, надаючи військову техніку, навчаючи українських солдатів і сприяючи в енергетичній сфері. У зв'язку з цим повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич наголосив, що Польща стала однією з перших країн, які запропонували Україні значну військову допомогу, включно із запасними частинами та літаками МіГ-29, передає Defence24.

Лукасевич зазначив, що Польща першою звернулася до союзників із закликом надати Україні більш важке озброєння, ніж протитанкові комплекси Javelin.

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Однак, попри модернізацію Військово-повітряних сил Польщі з впровадженням сучасних літаків F-16 і F-35, країна не може негайно передати всі свої МіГ-29. Річ у тім, що Варшава побоюється ослаблення власної обороноздатності, тому звернулася до союзників по НАТО з проханням про допомогу в поповненні нестачі техніки, що може виникнути через передачу МіГ-29 Україні.

За словами дипломата, польська сторона стикається з проблемами в захисті власного повітряного простору і продовжує роботу над створенням багаторівневої системи протиповітряної оборони.

Лукасевич зазначив, що попри зусилля, країні ще не вистачає технічного потенціалу для повноцінного захисту. У зв'язку з цим він наголосив, що заходи щодо захисту повітряного простору мають вживатися на рівні НАТО, а не тільки на двосторонній основі.

Польща також бере активну участь у підготовці українських військових. У Любліні ведеться набір новобранців до Збройних сил України, і Варшава надає навчальні програми та обладнання. Лукасевич додав, що Польща готова забезпечити інструкторів і надати матеріальну підтримку для навчання українських солдатів.

Раніше Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про радянський винищувач МіГ-29, який досі бере участь у бойових діях, попри свій вік.