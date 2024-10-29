Польша не может помогать Украине оружием, как раньше, — Дуда

Президент Польши объяснил, что Киев перестал считать Варшаву одним из ключевых партнеров из-за уменьшения военной помощи. В то же время он отметил, что Польша не сможет передать Украине обещанные истребители МиГ-29, пока НАТО не предоставит гарантии защиты польского неба.

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Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что отношения между Варшавой и Киевом в контексте российско-украинской войны изменились, поскольку его страна сейчас не может помогать Украине оружием в таких объемах, как два года назад. Об этом Дуда заявил в эфире радиостанции Radio Zet.

В интервью он отметил, что Польша не передаст Украине истребители МиГ-29, как договаривались в июле этого года, пока не получит гарантии безопасности воздушного пространства от НАТО. Также Варшава ждет прибытия более современных самолетов, которые закупила у западных партнеров на замену МиГам.

На вопрос ведущего об украинско-польских отношениях Дуда высказал мнение, что Украина перестала считать Польшу ключевым партнером из-за того, что объемы вооруженной помощи от Варшавы снизились и не могут конкурировать с некоторыми другими западными партнерами.

"В каком-то смысле это может иметь такой вид", — сказал польский президент.

Журналист спросил, не разозлился ли Дуда на Зеленского из-за того, что тот не показал Польше тайные пункты своего плана победы. Президент Польши ответил, что, на его взгляд, Владимир Зеленский находится под давлением основных доноров военной помощи, и их позиция значительно влияет на его решение.

"Жизнь жестока", — прокомментировал Дуда.

В то же время он отметил, что существование Украины как суверенного государства в интересах Польши, и он хотел бы, чтобы отношения между двумя странами были крепкими и дружественными.

Напомним, 25 октября Анджей Дуда заявил, что Польша не передаст Украине южнокорейское оружие, которые получила в последние годы, даже если Сеул даст на это согласие. По его словам, это вооружение, купленное на деньги польских налогоплательщиков, должно служить безопасности Польши.

Ранее, 23 октября, глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом предложил прекратить выплаты украинским беженцам в Германии и взамен передать эти деньги непосредственно в Украину.