Даже если разрешит Сеул: Польша не передаст Украине южнокорейское оружие, — Дуда

По словам президента, на запрос Киева о поставках южнокорейского оружия Варшава ответила отказом. В последние годы Польша получила от Южной Кореи 180 танков К2, 40 пусковых ракетных установках Chunmoo, 100 гаубиц К9 и прочую боевую технику.

Related video

Находящийся с визитом в Южной Корее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не передаст Украине приобретенное у Южной Кореи вооружение, даже если Сеул разрешит такие поставки. Об этом пишет польский портал RFM 24.

"Нет сценария, при котором мы бы передали оружие, закупленное за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Эти вооружения должны служить безопасности Польши", — заявил польский президент.

Он отметил, что украинская сторона направила запрос на поставки южнокорейского оружия, но Польша отказала. За последние несколько лет Польша, осуществляющая масштабную программу перевооружения своей армии, достигала договоренностей с Сеулом о закупке значительного объема вооружений. Речь о 180 танках К2, 40 пусковых ракетных установках Chunmoo, 100 гаубицах К9 и прочей боевой техники.

После сообщений о появлении северокорейских войск в рядах ВС РФ, Южная Корея заявила, что может пересмотреть запрет на поставку оружия Украине, которого прежде придерживалась.

Напомним, что во время боев за Селидово российские войска прорвались к Вишневому на западе.

Также сообщалось, что Rheinmetall передала Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.