"Восточный щит": Польша начала строить линию укреплений на границе с РФ (фото)

Вдоль оборонительной линии планируют выкопать 700 километров рвов, установить минные поля и противотанковые ежи, а также систему видеонаблюдения. Проект будет стоить около 2,5 млрд долларов, а завершить его планируют до 2028 года.

Related video

В Польше начали возведение фортификационных сооружений на границе с Российской Федерацией в рамках масштабного проекта "Восточный щит". Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в сети X в пятницу, 1 ноября.

"Начато строительство "Восточный щит"! Первые работы на границе с Россией", — написал он.

Весной 2024 года Министерство национальной обороны Польши заявило о планах возвести до 2028 года 700 км укреплений на границе с Россией и Беларусью. Стоимость реализации проекта составит 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 млрд долларов. Речь идет не только о фортификации. Это также минные поля, противотанковые ежи, а также система видеонаблюдения.

Напомним, 27 июня лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии написали письмо к председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, в котором призвали ЕС построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью. Она необходима для того, чтобы защитить ЕС защитить ЕС от военных и гибридных угроз.

19 августа Литва начала строительство военной базы, на которой планируют разместить до 4 тысяч боеспособных немецких военнослужащих. Построить базу планируют до конца 2027 года. Литва не имеет общей границы с РФ, объект будет расположен у границы с Беларусью.