В ЕС предлагают построить на границе с Россией и Белорусью линию обороны, — Reuters

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью. Она нужна, чтобы защитить ЕС от военных угроз и различных "вредных" действий со стороны Москвы.

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Лидеры четырех стран, граничащих с Россией и Беларусью в своем письме к председателю ЕС Шарлю Мишелю заявили, что на проект, призванный защитить блок из 27 стран с населением 450 миллионов человек, потребуется финансовая поддержка всех членов. Об этом пишет Reuters.

"Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз", — говорится в письме.

Гибридные угрозы представляют собой сочетание военных и невоенных, а также скрытых и открытых средств, включая дезинформацию, кибератаки, экономическое давление, давление с помощью нелегальных мигрантов и т.д.

"Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки", — говорится в письме.

Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой линии обороны на земле вдоль 700-километровой границы ЕС с РФ и РБ примерно в 2,5 миллиарда евро (2,67 миллиарда долларов).

"Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами", — говорится в письме лидеров четырех стран.

Инициатива, как отмечается, будет обсуждаться на саммите в Брюсселе.

Напомним, ранее российский военный эксперт Константин Сивков заявил, что Польша может исчезнуть с мировой карты за 10 минут. России для этого якобы понадобится всего один залп дивизиона ЗРК "Искандер".

В марте в немецких спецслужбах заявляли, что Россия готовится напасть на НАТО с 2026 года. Журналисты получили доступ к правительственному отчету разведки, которая считает, что РФ может пойти на конфронтацию со странами Балтии или с Финляндией.