Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю. Вона потрібна, щоб захистити ЄС від військових загроз і різних "шкідливих" дій з боку Москви.

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Лідери чотирьох країн, що межують із Росією та Білоруссю, у своєму листі до голови ЄС Шарля Мішеля заявили, що на проєкт, покликаний захистити блок із 27 країн із населенням 450 мільйонів осіб, знадобиться фінансова підтримка всіх членів. Про це пише Reuters.

"Створення системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС із Росією та Білоруссю дасть змогу розв'язати гостру й нагальну потребу захистити ЄС від військових і гібридних загроз", — ідеться в листі.

Гібридні загрози являють собою поєднання військових і невійськових, а також прихованих і відкритих засобів, включно з дезінформацією, кібератаками, економічним тиском, тиском за допомогою нелегальних мігрантів тощо.

"Масштаб і вартість цього спільного проєкту вимагають цілеспрямованих дій ЄС для його політичної та фінансової підтримки", — йдеться в листі.

Деякі дипломати ЄС оцінили вартість будівництва такої лінії оборони на землі вздовж 700-кілометрового кордону ЄС з РФ і РБ приблизно у 2,5 мільярда євро (2,67 мільярда доларів).

"Необхідно вжити надзвичайних заходів, оскільки зовнішній кордон ЄС має бути захищений військовими та цивільними засобами", — йдеться в листі лідерів чотирьох країн.

Ініціативу, як зазначається, обговорюватимуть на саміті в Брюсселі.

Нагадаємо, раніше російський військовий експерт Костянтин Сівков заявив, що Польща може зникнути зі світової карти за 10 хвилин. Росії для цього нібито знадобиться всього один залп дивізіону ЗРК "Іскандер".

У березні в німецьких спецслужбах заявляли, що Росія готується напасти на НАТО з 2026 року. Журналісти отримали доступ до урядового звіту розвідки, яка вважає, що РФ може піти на конфронтацію з країнами Балтії або з Фінляндією.