НАТО становится ближе: Литва начинает строительство базы для немецких войск рядом с Беларусью

Стоимость новой базы оценивают в миллиард евро. На ней будут размещаться до 4000 немецких солдат.

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19 августа Литва начала строительство военной базы, на которой после завершения строительства к концу 2027 года разместятся до 4000 боеспособных немецких военнослужащих. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецких военных со времен Второй мировой войны. Об этом пишет Reuters.

Германия обязалась разместить войска в члене НАТО и Европейского союза, граничащем с Россией, в прошлом году. Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения. Но так как у Литвы нет общей границы с РФ, то база разместится у границы с союзницей страны-агрессора — Беларусью.

Начальник Генштаба Литвы Раймундас Вайкснорас подсчитал, что в течение следующих трех лет страна потратит более 1 млрд евро на развитие базы, что станет одним из крупнейших строительных проектов в ее истории.

Это "огромная инвестиция" для страны с населением 2,9 миллиона человек и экономикой, составляющей в десять раз меньше экономики Германии, заявил Вайкснорас в кулуарах церемонии запуска.

"Эта бригада будет служить средством успокоения нашего населения и сдерживания, чтобы вытеснить русских", — добавил он.

Немецкая база будет размещаться у границы с Беларусью Фото: Скриншот

"Мы не угрожаем, просто гарантируем, что если кто-то захочет проверить нашу силу, у него пропадет желание это делать", — отметила премьер-министр Ингрида Шимоните в посте на Х.

База в Руднинкае, недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от союзника России Беларуси, будет вмещать до 4000 военнослужащих, хранилища и техническое обслуживание танков и другого оборудования, а также стрельбища всех размеров. Еще около тысячи немецких военных и гражданских подрядчиков будут размещены на других объектах в Литве.

Однако контракты на строительство заключены лишь на пятую часть зданий комплекса в Руднинкае, что вызывает опасения, что объект не будет готов вовремя.

Министр обороны Лауринас Кащюнас сообщил журналистам, что его министерство заключит контракты на оставшиеся работы к концу этого года, когда истечет срок полномочий его правительства.

Правительство Германии запросило у парламента 2,93 млрд евро на заказ 105 танков Leopard 2 A8, которые частично разместятся на новой базе в Литве.

В этом году Литва увеличила расходы на оборону до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), а правительство премьер-министра Ингриды Шимоните повысило налоги для поддержки нужд обороны, в том числе и базы, в течение следующих нескольких лет.

"Если мы не в безопасности, то и они не в безопасности", — заявила Шимоните журналистам на церемонии, имея в виду Германию.

Напомним, ранее официальный Вильнюс поддержал операцию ВСУ в Курской области. Там отметили, что наблюдают, как россияне перебрасывают войска из Калининградской области в Курск.