"Східний щит": Польща почала будувати лінію укріплень на кордоні з РФ (фото)

Уздовж оборонної лінії планують викопати 700 кілометрів ровів, встановити мінні поля і протитанкові їжаки, а також система відеоспостереження. Проєкт коштуватиме близько 2,5 млрд доларів, а завершити його планують до 2028 року.

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У Польщі розпочали зведеня фортифікаційних споруд на кордоні з Російською Федерацією в межах масштабного проєкту "Східний щит". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск у мережі X у п'ятницю, 1 листопада.

"Розпочато будівництво "Східний щит"! Перші роботи на кордоні з Росією", — написав він.

Навесні 2024 року Міністерства національної оборони Польщі заявило про плани звести до 2028 року 700 км укріплень на кордоні з Росією і Білоруссю. Вартість реалізації проєкту становитиме 10 мільярдів злотих, що еквівалентно понад 2,5 млрд доларів. Йдеться не лише про фортифікації. Це також мінні поля, протитанкові їжаки, а система відеоспостереження.

Нагадаємо, 27 червня лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії написали листа до голови Європейської Ради Шарля Мішеля, у якому закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією та Білоруссю. Вона необхідна для того, аби захистити ЄС захистити ЄС від військових і гібридних загроз.

19 серпня Литва розпочала будівництво військової бази, на якій планують розмістити до 4 тисяч боєздатних німецьких військовослужбовців. Збудувати базу планують до кінця 2027 року. Литва немає спільного кордону з РФ, об'єкт буде розташований біля кордону із Білоруссю.