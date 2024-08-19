НАТО стає ближчим: Литва починає будівництво бази для німецьких військ поруч із Білоруссю

Вартість нової бази оцінюють у мільярд євро. На ній розміщуватимуться до 4000 німецьких солдатів.

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19 серпня Литва почала будівництво військової бази, на якій після завершення будівництва до кінця 2027 року розмістяться до 4000 боєздатних німецьких військовослужбовців. Це буде перше постійне закордонне розгортання німецьких військових з часів Другої світової війни. Про це пише Reuters.

Німеччина взяла на себе зобов'язання розмістити війська в члені НАТО і Європейського союзу, що межує з Росією, минулого року. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення з розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи в разі радянського нападу. Але оскільки у Литви немає спільного кордону з РФ, то база розміститься біля кордону із союзницею країни-агресора — Білоруссю.

Начальник Генштабу Литви Раймундас Вайкшнорас підрахував, що протягом наступних трьох років країна витратить більше ніж 1 млрд євро на розбудову бази, що стане одним із найбільших будівельних проєктів у її історії.

Це "величезна інвестиція" для країни з населенням 2,9 мільйона осіб та економікою, що вдесятеро менша за економіку Німеччини, заявив Вайкснорас у кулуарах церемонії запуску.

"Ця бригада слугуватиме засобом заспокоєння нашого населення і стримування, щоб витіснити росіян", — додав він.

Німецька база розміщуватиметься біля кордону з Білоруссю Фото: Скриншот

"Ми не погрожуємо, просто гарантуємо, що якщо хтось захоче перевірити нашу силу, у нього пропаде бажання це робити", — зазначила прем'єр-міністерка Інґріда Шимоніте в пості на Х.

База в Рудникаї, недалеко від столиці Вільнюса і всього за 20 км від союзника Росії Білорусі, вміщуватиме до 4000 військовослужбовців, сховища і технічне обслуговування танків та іншого обладнання, а також стрільбища всіх розмірів. Ще приблизно тисячу німецьких військових і цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.

Однак контракти на будівництво укладено лише на п'яту частину будівель комплексу в Руднинкаї, що викликає побоювання, що об'єкт не буде готовий вчасно.

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас повідомив журналістам, що його міністерство укладе контракти на роботи, що залишилися, до кінця цього року, коли спливе термін повноважень його уряду.

Уряд Німеччини запросив у парламенту 2,93 млрд євро на замовлення 105 танків Leopard 2 A8, які частково розмістяться на новій базі в Литві.

Цього року Литва збільшила витрати на оборону до 3% від валового внутрішнього продукту (ВВП), а уряд прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте підвищив податки для підтримки потреб оборони, зокрема й бази, протягом наступних кількох років.

"Якщо ми не в безпеці, то і вони не в безпеці", — заявила Шимоніте журналістам на церемонії, маючи на увазі Німеччину.

Нагадаємо, раніше офіційний Вільнюс підтримав операцію ЗСУ в Курській області. Там зазначили, що спостерігають, як росіяни перекидають війська з Калінінградської області до Курська.