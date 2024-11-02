Сили оборони стримують один із найпотужніших натисків росіян від початку війни, — Сирський

За словами українського головкому, на окремих ділянках фронту точаться активні бої, що потребують постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із делегацією Збройних сил Чехії, під час якої заявив, що Сили оборони України наразі стримують один із найпотужніших наступів противника з початку повномасштабної війни. За його словами, ситуація на фронті залишається складною.

На зустрічі з делегацією Збройних сил Чеської Республіки на чолі з начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой український головком зауважив, що на окремих напрямках фронту тривають активні бойові дії, які постійно потребують оновлення ресурсів підрозділів Сил оборони.

"Зараз Збройні Сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабного вторгнення", — наголосив Сирський.

За його словами, Чехія виявляє активну підтримку України, ставши ініціатором низки важливих ініціатив, включно з коаліцією з розвитку артилерії, бронетанкової техніки, а також авіаційної та інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Головком ЗСУ Олександр Сирський і начальник генштабу Чехії Карел Ржегка Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

На завершення зустрічі Сирський висловив подяку генерал-лейтенанту Ржегку та народу Чехії за підтримку України, висловивши сподівання на продовження реалізації чинних ініціатив.

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Нагадаємо, за інформацією моніторингового ресурсу DeepState, Збройні сили РФ просунулися на південному фланзі Курахівського напрямку, який залишається найскладнішим на Донецькому фронті. На цій ділянці за минулу добу українські захисники відбили 52 атаки противника.

Водночас, на думку співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Бена Беррі, у Москви зараз немає стратегічних ресурсів, щоб розвинути тактичні переваги на полі бою і досягти рішучого прориву у війні.