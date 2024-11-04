Загроза для Курахового: Коваленко дав оцінку ситуації на найнебезпечнішій ділянці фронту (відео)

За словами аналітика, противник прагне перерізати логістичну артерію в районі селища Дачне, не залишаючи при цьому спроб штурмувати Курахове в лоб.

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На Покровському та Курахівському напрямках залишається найскладніша ситуація для оборони українських військ. Збройні сили РФ продовжують просування на правому березі річки Вовча, а саме в районах населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Курахівка і Зоряне. Про актуальну обстановку на Донбаському фронті розповів 4 листопада військовий аналітик і оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, противник прагне розвинути успіх на північ від водосховища в бік Іллінки, Берестків і далі до Старих Тернів.

"Це небезпечний напрямок просування, оскільки на ньому росіяни матимуть можливість виходу до селища Дачне — це перерізання логістичної артерії на захід від Курахового, що обмежить в можливостях як матеріально-технічного забезпечення, так і в питаннях ротації, посилення і навіть виходу гарнізону з цього населеного пункту", — пояснив Коваленко.

На думку аналітика, саме на цій ділянці фронту російські окупаційні війська чинитимуть основний тиск, оскільки на південному фланзі Курахівського напрямку противник не демонструє такої динаміки в просуванні.

Наприклад, з Катеринівки росіяни не мають можливості прямого виходу на північ у бік Курахового для удару по позиціях Сил оборони, розташованих південніше міста. Така обстановка склалася і в районі Богоявленки.

Крім того, ускладнено просування підрозділів ЗС РФ у бік дачного з боку Максимівки та Ясної Поляни. Тому більш перспективним для противника є північний фланг Курахового вздовж водосховища.

Карта бойових дій на Курахівському напрямку Фото: deepstatemap.live

Коваленко наголосив, що якщо російським військам вдасться перерізати логістику біля Дачного, то українським захисникам доведеться евакуюватися польовими дорогами й по бездоріжжю, що буде проблематичним в умовах осіннього бездоріжжя.

Водночас противник, усвідомлюючи ці обставини, наступає зі сходу на південь від водосховища, таким чином фактично штурмуючи Курахове в лоб.

"Весь цей напрямок для росіян є пріоритетним, оскільки він відкриває можливості подальшого наступу на Покровськ. Захоплення Курахового дасть можливість противнику наступу на Покровськ і в перспективі, в їхньому уявленні, здобуття перемоги оперативно-тактичного рівня", — підкреслив аналітик.

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Нагадаємо, 2 листопада Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України наразі стримують один із найпотужніших наступів противника з початку повномасштабної війни. За його словами, на окремих ділянках фронту тривають активні бої, які потребують постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.