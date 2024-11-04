Потрібні сили втричі більші, ніж у РФ: вихід на кордони 1991 року малоймовірний, — Foreign Affairs

За даними видання, немає такої зброї, яка б стала гейм-ченджером і дала змогу Україні одночасно захистити те, що вона ще контролює, і звільнити те, що вже непідконтрольне, зазначають журналісти.

Related video

Різниця в живій силі та кількості бронетехніки України і Росії занадто велика. Історичні приклади вказують на те, що для звільнення Криму чи Донбасу Україні знадобилися б сили, приблизно втричі більші та боєздатніші, ніж у РФ. Про це пише Foreign Affairs.

У Росії населення щонайменше втричі більше і набагато більша промислова база. Оборонні позиції РФ добре укріплені, країна отримує озброєння і технічну допомогу від Китаю, Ірану і Північної Кореї. У майбутньому можлива ще більша підтримка з боку цих країн.

Україні потрібна більшість своїх сил тільки для захисту приблизно 80% території, яка все ще підконтрольна Києву. Західні партнери допомагають, але в них немає можливості виробляти достатньо зброї та боєприпасів.

Вашингтон надає підтримку не тільки Україні, а й таким партнерам, як Ізраїль і Тайвань. США можуть і, ймовірно, повинні надати Києву складніші системи та послабити обмеження на їх застосування.

Важливо

РФ відводить літаки в радіусі ATACMS: Україна може атакувати 233 військові об'єкти, — дослідження (фото)

Але немає такої зброї, яка б стала гейм-ченджером і дозволила Україні одночасно захистити те, що вона ще контролює, і звільнити те, що вже непідконтрольне, наголошують журналісти.

Багато аналітиків відмовляються публічно визнати такі реалії, почасти через страх, що це додасть сміливості Росії та деморалізує Україну.

Вартість відновлення України після війни

Очікується, що українська економіка зросте лише на 3% цього року після скорочення приблизно на 30% у 2022-му.

"Конфлікт, що триває, унеможливлює для країни розпочати серйозне відновлення, оскільки мало хто захоче інвестувати в споруди, які знову можуть перетворитися на руїни. Це також збільшує кінцеву вартість відновлення, яка, за оцінками, вже сягнула 500 млрд доларів", — ідеться в публікації.

Україна та її прихильники проводять політику, яка навряд чи увінчається успіхом, але, безсумнівно, буде дорого коштувати. Час не поліпшить ситуацію. Втома наростає і всередині України, і серед партнерів. Foreign Affairs називає траєкторію, за якою розвивається війна, небажаною і нестійкою. У жовтні президент Володимир Зеленський оприлюднив свій "План перемоги".

У ньому перераховані гарантії безпеки та економічна підтримка, яких хоче Україна, але не бажаний результат. План Зеленського закликає "безумців у Кремлі втратити можливість продовжувати війну", але немає якихось дипломатичних цілей, окрім того, що "Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і навіть прагнення до такого контролю".

Іншими словами, немає реалістичної стратегії, яку б підтримали партнери України.

"Це не план перемоги, але рецепт продовження війни. Якщо союзники Києва підуть, він може перетворитися на рецепт поразки", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що Коваленко дав оцінку ситуації на найнебезпечнішій ділянці фронту.

Також повідомлялося, що російські війська втратили батальйон під Тернами та розмістили для своїх загороджувальні загони.