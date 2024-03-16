Відпустили під особисті зобов'язання: ВАКС змінив запобіжний захід для ексчиновника Міноборони

Як розповів адвокат підозрюваного, його клієнта повинні будуть відпустити з-під варти. Ухвалу вже було направлено в СІЗО.

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Колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України Олександра Лієва відпустили з-під варти. Про це стало відомо після засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яке відбулося в п'ятницю.

15 березня відбулося засідання ВАКС, де суддя Ярослав Шкодін під час розгляду клопотання адвокатів колишнього чиновника Міноборони ухвалив рішення звільнити підозрюваного з-під варти.

Примітно, що засідання відбувалося без присутності прокурорів, адже, як з'ясувалося в п'ятницю, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) більше не веде цю справу, і її повернули в Національну поліцію для розслідування.

"Сьогодні мене набрав слідчий (в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції — ред.) Артур Лютий і повідомив, що він нібито знову здійснює слідство. Жодних документів нам ніхто не давав", — заявив адвокат Назар Кульчицький.

Прокурори вважають, що достатніх доказів підозрювати Олександра Лієва за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу немає, про що було заявлено під час засідання.

"Якщо Спеціалізована антикорупційна прокуратура не бачить складу злочину, то як його може побачити суд", — заявив суддя Ярослав Шкодін.

У результаті для колишнього чиновника Міністерства оборони було обрано новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Справа Олександра Лієва: реакція адвоката

Адвокат ексглави Департаменту військово-технічної політики Міноборони Назар Кульчицький висловився з цього приводу в коментарі журналістам "Суспільного".

"Суд змінив запобіжний захід Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і направив постанову в СІЗО", — заявив адвокат.

Водночас у захисту немає інформації про те, чи перебуває підзахисний уже вдома

Нагадаємо, що 8 січня співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України оголосили про нове обвинувачення в розкраданні майже мільярда гривень державних коштів. Цей випадок стосується колишнього заступника міністра оборони України та двох інших експосадовців, які, на думку слідства, використали ці кошти в нецільовий спосіб під час закупівлі бронежилетів для армії.

24 січня було опубліковано розслідування, в якому повідомлялося про те, що Міністерство оборони нібито хотіло отримати відкати від угоди з "Львівським арсеналом" на купівлю боєприпасів 82 калібру. Однак попередній ексголова Департаменту військово-технічної політики, який уклав договір із "Львівським арсеналом", Олександр Лієв заперечував це.