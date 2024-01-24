Міноборони хотіло отримати відкат під час купівлі боєприпасів, — розслідування (фото)

Міністерство оборони погодилося придбати боєприпаси 82 калібру за ціною, що значно перевищує тодішні ринкові стандарти.

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У Міністерства оборони України прагнули отримати відкати від угоди з "Львівським арсеналом" на купівлю боєприпасів 82 калібру. Однак попередній керівник Департаменту військово-технічної політики, який уклав договір із "Львівським арсеналом", Олександр Лієв заперечує це. Про це він заявив у коментарі виданню "Цензор.нет".

Лієв заявив, що він не проводив з "Арсеналом" усних переговорів — було виключно листування.

"Ціна в їхній пропозиції не змінювалася і становила 485 євро за 120-мм міну +3% агентський дохід "Львівського Арсеналу", тобто майже 19 тис. грн. А за міну 82 мм, якщо правильно пам'ятаю, було майже 10 тис. грн, що на той момент становило 260 євро з доставкою та агентськими 3%. Саме такі ціни були в державному контракті. На той момент це були абсолютно прийнятні ціни", — додав він.

Проте, згідно з сумами, зазначеними в контракті з "Львівським арсеналом", можна зробити висновок, що міністерство погодилося придбати боєприпаси 82-го калібру за ціною, яка значно перевищує тодішні ринкові стандарти. Вартість цього снаряда була закріплена в контракті на рівні 10200 гривень.

Міноборони хотіло отримати відкат із контракту з "Львівським арсеналом"

У джерелі підкреслили, що в червні 2022 року "Українська бронетехніка" постачала боєприпаси 82 калібру за 3 700 гривень, а в серпні того ж року "Укрспецекспорт" запропонував їх за 6 100 гривень.

Ціна, встановлена "Львівським арсеналом", не тільки перевищує попередні стандарти, а й на 2100 гривень вища, ніж ціни на аналогічні вироби, запропоновані компанією "Прогрес" у грудні. Навіть у 2023 році, за постійного зростання вартості мінометних боєприпасів 82-го калібру, вони не досягали рівня, встановленого в спірному контракті.

Що відомо про розслідування планів Міноборони отримати відкати

Відомо, що в листопаді 2023 року видання "Hromadske" провело розслідування, під час якого представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв розповів, що співробітники Міністерства оборони України хотіли отримати відкати за контрактом зі "Львівським арсеналом". Він розкрив деталі укладення таких угод на ринку озброєння і пояснив ситуацію із затримкою боєприпасів, які так і не потрапили в Україну.

"Дзвонить мені з Арсеналу і каже, що Лієв хоче не по 240, а по 530, ой 330, а міни, які ти хочеш по 510, він хоче по 630", — розповів він.

За словами Хорошаєва, у компанії відмовилися працювати на таких умовах, пояснюючи це тим, що ЄС веде ретельний моніторинг, тому запропонували лише 5-7% відкату, а не 20%.

Нагадаємо, що 8 січня співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України оголосили про нове обвинувачення в розкраданні майже мільярда гривень державних коштів. Цей випадок стосується колишнього заступника міністра оборони України та двох інших експосадовців, які, ймовірно, використали ці кошти в нецільовий спосіб під час закупівлі бронежилетів для армії.