Минобороны хотело получить откат при покупке боеприпасов, — расследование (фото)

Министерство обороны согласилось приобрести боеприпасы 82 калибра по цене, значительно превышающей тогдашние рыночные стандарты.

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В Министерства обороны Украины стремились получить откаты от соглашения с "Львовским арсеналом" на покупку боеприпасов 82 калибра. Однако предыдущий руководитель Департамента военно-технической политики, заключивший договор с "Львовским арсеналом", Александр Лиев отрицает это. Об этом он заявил в комментарии изданию "Цензор.нет".

Лиев заявил, что он не проводил с "Арсеналом" устных переговоров — была исключительно переписка.

"Цена в их предложении не изменялась и составляла 485 евро за 120-мм мину +3% агентский доход "Львовского Арсенала", то есть почти 19 тыс. грн. А за мину 82 мм, если верно помню, было почти 10 тыс. грн, что на тот момент составляло 260 евро с доставкой и агентскими 3%. Именно такие цены были в государственном контракте. В тот момент это были абсолютно приемлемые цены", — добавил он.

Тем не менее, согласно суммам, указанным в контракте с "Львовским арсеналом", можно сделать вывод, что министерство согласилось приобрести боеприпасы 82 калибра по цене, значительно превышающей тогдашние рыночные стандарты. Стоимость данного снаряда была закреплена в контракте на уровне 10200 гривен.

Минобороны хотело получить откат из контракта с "Львовским арсеналом"

В источнике подчеркнули, что в июне 2022 года "Украинская бронетехника" поставляла боеприпасы 82 калибра за 3 700 гривен, а в августе того же года "Укрспецэкспорт" предложил их за 6 100 гривен.

Цена, установленная "Львовским арсеналом", не только превышает предыдущие стандарты, но и на 2100 гривен выше, чем цены на аналогичные изделия, предложенные компанией "Прогресс" в декабре. Даже в 2023 году, при постоянном росте стоимости минометных боеприпасов 82 калибра, они не достигали уровня, установленного в спорном контракте.

Что известно про расследование планов Минобороны получить откаты

Известно, что в ноябре 2023 года издание "Hromadske" провело расследование, в ходе которого представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев рассказал, что сотрудники Министерства обороны Украины хотели получить откаты по контракту со "Львовским арсеналом". Он раскрыл детали заключения таких соглашений на рынке вооружения и объяснил ситуацию с задержкой боеприпасов, которые так и не попали в Украину.

"Звонит мне из Арсенала и говорит, что Лиев хочет не по 240, а по 530, ой 330, а мины, которые ты хочешь по 510, он хочет по 630", — рассказал он.

По словам Хорошаева, в компании отказались работать на таких условиях, объясняя это тем, что ЕС ведет тщательный мониторинг, поэтому предложили лишь 5-7% отката, а не 20%.

Напомним, что 8 января сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины объявили о новом обвинении в хищении почти миллиарда гривен государственных средств. Этот случай касается бывшего заместителя министра обороны Украины и двух других экс-чиновников, которые предположительно использовали эти средства нецелевым образом при закупке бронежилетов для армии.