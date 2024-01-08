Растрата почти 1 млрд: экс-замглавы Минобороны получил новое подозрение (фото)

По данным следствия, бронежилеты, которые были поставлены для ВСУ, не могли быть использованы по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой.

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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины объявили о новом обвинении в хищении почти миллиарда гривен государственных средств. Этот случай касается бывшего заместителя министра обороны Украины и двух других экс-чиновников, которые предположительно использовали эти средства нецелевым образом при закупке бронежилетов для армии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По последней информации, обвинения были предъявлены бывшему заместителю министра обороны Украины, бывшему руководителю одного из департаментов Министерства Обороны и бывшему начальнику отдела вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, в 2022 году между Минобороны и восточноевропейской компанией был заключен договор на поставку большой партии бронежилетов.

Согласно заключениям судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, продукция не соответствовала стандартам, что делало ее непригодной для использования военнослужащими Вооруженных Сил Украины по предназначению. Это представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья наших воинов, находящихся на передовой.

Из-за приобретения продукции низкого качества государству был причинен ущерб в размере почти 950 миллионов гривен.

Трем фигурантам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжким последствиям, совершенным группой лиц), ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Отметим, что 21 января 2023, журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором говорится, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

23 января прошло заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ГБР и СБУ, выступивших по этому вопросу. Как рассказала нардеп Марьяна Безуглая, НАБУ уже открыло уголовное производство по факту закупок оборонного ведомства продуктов питания по завышенным ценам. Кроме этого, парламентарии решили инициировать законопроект, призванный не допустить повторение таких ситуаций в будущем.