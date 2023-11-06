Растрата 1 млрд грн: СБУ разоблачила экс-заместителя Минобороны Украины Шаповалова (фото)

По данным следствия, Вяеслав Шаповалов закупил некачественную военную форму у частной компании почти на 1 млрд грн. ВСУ не могут использовать ее, потому что эта форма непригодна для эксплуатации в холодное время года.

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Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя Министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фигурант подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.

В Telegram-канале "Лачен пишет" назвали имя фигуранта — речь идет об экс-заместителе Министра обороны Украины Вячеславе Шаповалове.

СБУ разоблачила экс-заместителя Минобороны Украины Шаповалова

"Со своими подчиненными он закупил некачественную военную форму у частной компании почти на 1 млрд грн. ВСУ не могут использовать ее, потому что эта форма непригодна для эксплуатации в холодное время года и в условиях ведения интенсивных боевых действий", — говорится на канале.

По материалам дела, в 2022 году это должностное лицо, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществило закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю Министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Что известно про Вячеслава Шаповалова

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов во вторник, 24 января 2023 года, подал в отставку.

По его словам, он решил уволиться, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ" из-за разгоревшегося скандала в связи с закупками продуктов питания.

Отметим, что 21 января, журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором говорится, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

23 января прошло заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ГБР и СБУ, выступивших по этому вопросу. Как рассказала нардеп Марьяна Безуглая, НАБУ уже открыло уголовное производство по факту закупок оборонного ведомства продуктов питания по завышенным ценам. Кроме этого, парламентарии решили инициировать законопроект, призванный не допустить повторение таких ситуаций в будущем.