Розтрата 1 млрд грн: СБУ викрила ексзаступника Міноборони України Шаповалова (фото)

За даними слідства, В'ячеслав Шаповалов закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. ЗСУ не можуть використовувати її, тому що ця форма непридатна для експлуатації в холодну пору року.

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Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігуранта підозрюють у розтраті державних коштів майже на 1 млрд грн.

У Telegram-каналі "Лачен пишет" назвали ім'я фігуранта — йдеться про ексзаступника Міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова.

СБУ викрила ексзаступника Міноборони України Шаповалова

"Зі своїми підлеглими він закупив неякісну військову форму у приватної компанії майже на 1 млрд грн. ЗСУ не можуть використовувати її, тому що ця форма непридатна для експлуатації в холодну пору року і в умовах ведення інтенсивних бойових дій", — йдеться на каналі.

За матеріалами справи, 2022 року цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати зазначену форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими самими статтями повідомлено про підозру його спільнику — колишньому виконувачу обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Що відомо про В'ячеслава Шаповалова

Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов у вівторок, 24 січня 2023 року, подав у відставку.

За його словами, він вирішив звільнитися, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ" через скандал, що розгорівся через закупівлі продуктів харчування.

Зазначимо, що 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, в якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, істотно завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Судячи з документів, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку і картоплю по 22 грн за кг, хоча в Києві роздрібна ціна становить 7 і 9 грн відповідно.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР і СБУ, які виступили з цього питання. Як розповіла нардепка Мар'яна Безугла, НАБУ вже відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель оборонного відомства продуктів харчування за завищеними цінами. Крім цього, парламентарії вирішили ініціювати законопроєкт, покликаний не допустити повторення таких ситуацій у майбутньому.