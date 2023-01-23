Скандал із закупівлями продуктів у Міноборони: профільний комітет Ради та НАБУ винесли рішення

На комітеті нардепи вирішили ініціювати законопроєкт, покликаний не допустити повторення таких скандалів. Також парламентарі хочуть перевірити закупівлі профільним міністерством боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та речове забезпечення військових.

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Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель Міноборони харчування для українських військових за завищеними цінами. Про це проінформувала нардепка Мар'яна Безугла на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона також повідомила, як 23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР та СБУ, які виступили з вищезазначеного питання.

Керівництву та членам профільного комітету надали контракти між Міноборони та постачальниками. Їх прокоментував міністр оборони Олексій Рєзніков.

Після цього представник НАБУ розповів, що щодо закупівлі продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами було відкрито кримінальне провадження. Крім того, представники ДБР та СБУ поінформували, що щодо низки процесів закупівель та поставок харчування тривають розслідування.

Безугла також повідомила, що у профільному комітеті звернулися до правоохоронних органів із закликом приділити увагу розслідуванням.

Члени Комітету планують найближчим часом ознайомитись із фірмами-постачальниками харчування у ЗСУ, а також ініціювати новий законопроєкт про часткове відкриття інформації про закупівлю в умовах воєнного часу.

Крім того, парламентарі хочуть проконтролювати інші закупівлі Міноборони. Зокрема, йдеться про боєприпаси, речове забезпечення військових та паливно-мастильних матеріалів.

Також, за словами члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадія Касая, який дав коментар журналістам, у Міноборони вже займаються розробкою нової системи харчування ЗСУ, оскільки "той каталог, який є на сьогодні, потрібно вдосконалити".

Нагадаємо, 21 січня журналіст Юрій Ніколов оприлюднив розслідування, присвячене закупівлі продовольства для потреб ЗСУ. Автор матеріалу стверджував, що Міністерство оборони купує продукцію за завищеними у 2-3 рази цінами.

У понеділок, 23 січня, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ, навколо яких останніми днями спалахнув скандал, технічною помилкою в контрактах і некоректністю журналістів, які опублікували розслідування. Саме медіа "Дзеркало тижня" також змінило частину інфографіки у вже опублікованому матеріалі.

Фокус також писав, що 22 січня постачальник Міноборони відкинув звинувачення у закупівлі за завищеними цінами. Звинувачення у закупках за завищеними цінами на продовольство для потреб Збройних сил є маніпуляцією, стверджував представник компанії-постачальника "Актив компані".