Заступник голови Міноборони подав у відставку через скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

В'ячеслав Шаповалов відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. Міністр Олексій Резніков схвалив його прохання про звільнення та звернувся з відповідним поданням до уряду.

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Заступник Міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов у вівторок, 24 січня, подав у відставку. Глава оборонного відомства Олексій Резніков схвалив його прохання. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

Резніков вже звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

У пресрелізі уточнюється, що Шаповалов відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. Він вирішив звільнитися, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ" через скандал, що розгорівся у зв'язку із закупівлями продуктів харчування.

"Попри те, що озвучені звинувачення необґрунтовані та безпідставні, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є гідним вчинком у традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони вищі, ніж будь-які кабінети чи крісла", — наголошується в заяві.

Як вважають у Міноборони, таке рішення заступник голови відомства "дозволить зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів", а також дасть можливість забезпечити об'єктивність під час розслідування ситуації із забезпеченням військових харчуванням.

"Це та філософія, яку сповідує команда Міноборони", — стверджує пресслужба.

У міністерстві також запевняють, що з моменту свого призначення чиновник працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми нагромаджувалися десятиліттями. І йому, попри "запеклий опір", вдалося не лише налагодити поточну роботу в критичних умовах війни, коли армія збільшилася в рази, а й реалізувати низку реформ, вважають у відомстві.

Скандал із закупівлями Міноборони для ЗСУ: хронологія подій

У суботу, 21 січня, журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, в якому йдеться про те, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Cил України. Судячи з документів, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Після цього Ніколов дав інтерв'ю журналісту Євгену Плінському, в якому розповів, що до останнього не хотів друкувати статтю і навіть надіслав запит до Міноборони, але не дочекався від відомства будь-якої видимої реакції.

Міністерство оборони опублікувало свій коментар із цього приводу. У заяві йдеться, що інформація про закупівлю, оприлюднена у ЗМІ, нібито поширюється з ознаками умисних маніпуляцій та вводить громадськість в оману. За словами голови Міноборони Олексія Резнікова, журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію через технічні помилки у робочій документації. Міністр висловив готовність надати всю необхідну інформацію народним депутатам на засіданні профільного комітету за участю представників НАБУ, ДБР та СБУ.

Майже одразу на опубліковане розслідування відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а у разі її підтвердження винні понесуть відповідальність.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому заслухали керівництво Міноборони та представників НАБУ, ДБР та СБУ, які виступили з цього питання. Як розповіла нардепка Мар'яна Безугла, НАБУ вже відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель оборонного відомства продуктів харчування за завищеними цінами. Крім того, парламентарі вирішили ініціювати законопроєкт, покликаний не допустити повторення таких ситуацій у майбутньому.