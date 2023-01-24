Замглавы Минобороны подал в отставку из-за скандала с закупкой продуктов для ВСУ

Вячеслав Шаповалов отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. Министр Алексей Резников одобрил его прошение об увольнении и обратился с соответствующим представлением в правительство.

Related video

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов во вторник, 24 января, подал в отставку. Глава оборонного ведомства Алексей Резников одобрил его прошение. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

Резников уже обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

В пресс-релизе уточняется, что Шаповалов отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. Он решил уволиться, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ" из-за разгоревшегося скандала в связи с закупками продуктов питания.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", — подчеркивается в заявлении.

Как считают в Минобороны, такое решение замглавы ведомства "позволит сохранить доверие общества и международных партнеров", а также даст возможность обеспечить объективность при расследовании ситуации с обеспечением военных питание.

"Это та философия, которую исповедует команда Минобороны", — утверждает пресс-служба.

В министерстве также заверяют, что с момента своего назначения чиновник работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями. И ему, несмотря на "яростное сопротивление", удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы, но и реализовать ряд реформ, считают в ведомстве.

Скандал с закупками Минобороны для ВСУ: хронология событий

В субботу, 21 января, журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором говорится, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

После этого Николов дал интервью журналисту Евгению Плинскому, в котором рассказал, что до последнего не хотел печатать статью и даже отправил запрос в Минобороны, но не дождался от ведомства какой-либо видимой реакции.

Министерство обороны опубликовало свой комментарий по этому поводу. В заявлении говорится, что информация о закупках, обнародованная в СМИ, якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию из-за технических ошибок в рабочей документации. Министр выразил готовность предоставить всю необходимую информацию народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

Почти сразу на опубликованное расследование отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

23 января прошло заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором заслушали руководство Минобороны и представителей НАБУ, ГБР и СБУ, выступивших по этому вопросу. Как рассказала нардеп Марьяна Безуглая, НАБУ уже открыло уголовное производство по факту закупок оборонного ведомства продуктов питания по завышенным ценам. Кроме этого, парламентарии решили инициировать законопроект, призванный не допустить повторение таких ситуаций в будущем.