Скандал с закупками Минобороны для ВСУ: Резников озвучил неожиданные версии происходящего

По словам главы Минобороны Украины, из-за технических ошибок в документации журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию. Само медиа "Зеркало недели" также изменило часть инфографики в уже опубликованном материале.

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Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ, вокруг которых в последнее дни разгорелся скандал, технической ошибкой в контрактах и некорректностью журналистов, опубликовавших расследование. Об этом глава профильного министерства написал на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах. Ведь сравниваются несопоставимые вещи. Цены на банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены на литр с ценой за килограмм", — написал Резников.

Кроме того, по словам министра обороны Украины, само издание "Зеркало недели" через полтора дня после публикации расследования вырезало несколько позиций по своей инфографике, где содержались сравнения, из-за которых и разгорелся информационный скандал.

"К сожалению, это сделано без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям тоже придет", — добавил Резников.

Заметим, что, если сравнить инфографику, опубликованную "Зеркалом недели" в день выхода расследования, и инфографику, которая иллюстрирует материал сейчас, можно действительно заметить ряд отличий.

Из иллюстрированной таблички сравнения цен исчезли консервированный горошек и кукуруза.

[ + – ] Слева - вариант первоначальной инфографики, справа - инфографика в расследовании 23.02.Слева - вариант первоначальной инфографики, справа - инфографика в расследовании 23.02. [ + – ] Слева - вариант первоначальной инфографики, справа - инфографика в расследовании 23.02.

Скандал с закупками Минобороны по завышенным ценам: Резников озвучил свою версию

Алексей Резников отрицает вину подконтрольного ему министерства в закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам.

Он считает, что неверное мнение о закупках сформировалось в СМИ из-за допущенной технической ошибки. Объяснил это Резников украинцам на примере цен на яйца.

"В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена на яйца, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик", — написал Резников.

По словам главы профильного министерства, яйца — это единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу.

Он заверил, что все технические ошибки в контрактах уже исправляются.

Кроме того, Алексей Резников выразил готовность предоставить всю необходимую информацию народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

Напомним, 21 января журналист Юрий Николов обнародовал расследование, посвященное закупкам продовольствия для нужд ВСУ. Автор материала утверждал, что Министерство обороны приобретает продукцию по завышенным в 2-3 раза ценам.

Фокус также писал, что 22 января поставщик Минобороны отверг обвинения в закупках по завышенным ценам. Обвинения в закупках по завышенным ценам продовольствия для нужд Вооруженных сил являются манипуляцией, утверждал представитель компании-поставщика "Актив компани".