Скандал із закупівлями Міноборони для ЗСУ: Резніков озвучив несподівані версії того, що відбувається

За словами глави Міноборони України, через технічні помилки у документації журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію. Саме медіа "Дзеркало тижня" також змінило частину інфографіки у вже опублікованому матеріалі.

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Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ, навколо яких останніми днями спалахнув скандал, технічною помилкою в контрактах і некоректністю журналістів, які опублікували розслідування. Про це глава профільного міністерства написав на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

"Зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації про ціни. Адже порівнюються незрівнянні речі. Ціни на банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни на літр із ціною за кілограм", — написав Резніков.

Крім того, за словами міністра оборони України, саме видання "Дзеркало тижня" через півтора дні після публікації розслідування вирізало кілька позицій щодо своєї інфографіки, де містилися порівняння, через які і спалахнув інформаційний скандал.

"На жаль, це зроблено без пояснень. Розуміння некоректності щодо інших позицій теж прийде", — додав Резніков.

Зауважимо, що, якщо порівняти інфографіку, опубліковану "Дзеркалом тижня" у день виходу розслідування, та інфографіку, яка ілюструє матеріал зараз, можна справді помітити низку відмінностей.

З ілюстрованої таблички порівняння цін зникли консервований горошок та кукурудза.

[ + – ] Ліворуч — варіант первісної інфографіки, праворуч — інфографіка в розслідуванні 23.02. [ + – ] Зліва – варіант початкової інфографіки, праворуч – інфографіка у розслідуванні 23.02.

Скандал із закупівлями Міноборони за завищеними цінами: Резніков озвучив свою версію

Олексій Резніков заперечує провину підконтрольного йому міністерства у закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами.

Він вважає, що неправильна думка про закупівлі сформувалася у ЗМІ через допущену технічну помилку. Пояснив це Резніков українцям на прикладі цін на яйця.

"У документі, оприлюдненому в ЗМІ, зазначено аномальну ціну на яйця, яку сприйняли як 17 грн за штуку. На чому вибудували теорію змови. Насправді це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник", — написав Резніков.

За словами глави профільного міністерства, яйця — це єдина категорія з каталогу, яка в додатку до угоди розраховується у штуках. Постачальник зазначив ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено в одиницю виміру на вагу, в іншу таблицю.

Він запевнив, що всі технічні помилки у контрактах вже виправляються.

Окрім того, Олексій Резніков висловив готовність надати всю необхідну інформацію народним депутатам на засіданні профільного комітету за участю представників НАБУ, ДБР та СБУ.

Нагадаємо, 21 січня журналіст Юрій Ніколов оприлюднив розслідування, присвячене закупівлі продовольства для потреб ЗСУ. Автор матеріалу стверджував, що Міністерство оборони купує продукцію за завищеними у 2-3 рази цінами.

Фокус також писав, що 22 січня постачальник Міноборони відкинув звинувачення у закупівлі за завищеними цінами. Звинувачення у закупках за завищеними цінами на продовольство для потреб Збройних сил є маніпуляцією, стверджував представник компанії-постачальника "Актив компані".