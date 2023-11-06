Готовил удары по объектам "Укрзализныци": СБУ задержала агента РФ (фото)

По данным следствия, фигурант должен был передать своему "куратору" из ФСБ точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями через анонимный почтовый ящик.

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Служба безопасности Украины разоблачила жителя Винницкой области, который занимался подготовкой серии воздушных атак России на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ задержала российского агента

Для выполнения вражеской задачи он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой.

Также фигурант пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. Отчет предусматривал точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями.

По информации фигуранта, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

В случае успеха вражеской операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карту.

Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию России.

Впрочем, сотрудники СБУ помешали реализации планов агрессора и задержали его приспешника на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам.

По данным следствия, задержан 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года.

В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения на странице в "Одноклассниках" своих прокремлевских взглядов.

При обыске у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

СБУ задержала российского агента СБУ задержала российского агента

Напомним, недавно на Харьковщине задержали владелицу салона красоты, которая выпытывала у клиентов информацию о перемещении и базировании ВСУ. Собранную информацию она передавала ФСБ.

Также 30 октября в Запорожье разоблачили российского агента, который установил на дорогах веб-камеры и шпионил за перемещением украинских военных. За такую информацию мужчина получил от российской спецслужбы 30 тыс. грн.