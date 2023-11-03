СБУ задержала российского агента, который устроился в Запорожскую ОВА (видео)

Мужчина пытался через серверы учреждения узнать информацию о дислокации украинских войск и оборонных закупках. Собранную информацию он должен был передать ФСБ.

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В Запорожье задержали российского агента, который трудоустроился в областную военную администрацию и пытался узнать информацию о дислокации Вооруженных сил Украины и оборонных закупках. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По информации службы безопасности, злоумышленником оказался местный житель, который самостоятельно в сентябре этого года обратился к оккупантам и предложил помощь в войне с Украиной.

"Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала мужчина работал на одном из местных предприятий, которые обслуживают военную технику ВСУ. Там он снимал на телефон мощности завода и военную технику. Кроме того, злоумышленник пытался разведать данные о других ремонтных базах и логистических центрах.

Уже в октябре подозреваемый трудоустроился в Запорожскую ОВА на должность главного специалиста отдела кибербезопасности. С помощью доступа к серверам учреждения он пытался получить информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках. Общался агент с оккупантами через анонимные чаты в мессенджерах.

Правоохранители провели обыски у мужчины и изъяли телефон с доказательствами подрывной деятельности. Ему объявили подозрение и сейчас он находится под стражей. За содеянное местному жителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Харьковщине задержали владелицу салона красоты, которая выпытывала у клиентов информацию о перемещении и базировании ВСУ. Собранную информацию она передавала ФСБ.

Также 30 октября в Запорожье разоблачили российского агента, который установил на дорогах веб-камеры и шпионил за перемещением украинских военных. За такую информацию мужчина получил от российской спецслужбы 30 тыс. грн.