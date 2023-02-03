Після скандалу з російським паспортом: в Міноборони повідомили про звільнення Лієва (відео)

За даними міністерства, топ-чиновник Олександр Лієв звільнився за власним бажанням. У відомстві також додали, що перевірки Лієва на етапі працевлаштування і під час роботи не виявили у нього російського громадянства.

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Виконувач обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв звільнився за власним бажанням. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони України.

"У зв'язку із відомостями, що розповсюджуються у ЗМІ, Міністерство оборони України інформує про наступне. Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням", — написали у відомстві.

Пресслужба Міноборони відкинула заяви журналістів про те, що ексчиновник нібито мав паспорт РФ, зазначивши, що на етапі працевлаштування і під час роботи він проходив усі необхідні перевірки.

У міністерстві наголосили, що обіймати посади в оборонному відомстві можуть виключно громадяни України. Також повідомляється, що у разі встановлення фактів приховування іноземного громадянства будуть вжиті відповідні заходи.

Чи має Лієв паспорт РФ

У четвер, 2 лютого, видання "Українська правда" повідомило, що у Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. За словами журналістів, документ було видано 2019 року в Москві і в ньому йдеться, що ексчиновник народився у столиці РФ.

Після поширення інформації у ЗМІ, Олександр Лієв заявив, що в нього немає і не було жодного іншого громадянства, окрім українського. На підтвердження своїм словам, Лієв надав виданню "Бабель" фотографію свого паспорта, в якому зазначено коректне місце народження – Полтавська область.

[ + – ] Паспорт Олександра Лієва

Пізніше колишній чиновник вийшов у прямий ефір у Facebook, у якому ще раз спростував інформацію про наявність у себе російського паспорта та закликав журналіста Михайла Ткача вибачитися. Лієв також підтвердив, що написав заяву про звільнення з Міноборони.

[ + – ] Олександр Лієв прокоментував скандал із паспортом

Нагадаємо, що 2 лютого Шевченківський районний суд Києва заарештував ексдиректора департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького за підозрою у корупції. У правоохоронних органах повідомили журналістам, що йдеться про 26 млн грн.

Фокус також писав про те, що 1 лютого ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень. Повідомляється, що бізнесмени надавали кошти, виділені на харчування для армії.

Ще ми писали про те, що 1 лютого ДБР повідомило про підозру нещодавно звільненого заступника Міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил. За інформацією ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.