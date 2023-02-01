За каски та бронежилети поганої якості: ексзаступнику міністра Міноборони повідомили про підозру (фото)

За версією слідства, чиновник, який відповідав за тилове забезпечення, лобіював підписання договорів про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами, за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі. За інформацією ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нещодавно звільненого заступника Міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил. Про це у середу, 1 лютого, розповіла пресслужба відомства.

В офіційному повідомленні ДБР не зазначається ім'я підозрюваного. Однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Як повідомляє відомство, колишній заступник міністра лобіював укладання договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Крім того, він, ймовірно, стоїть за придбанням низькоякісних бронежилетів, касок, одягу та інших речей для українських військовослужбовців на загальну суму понад 1 млрд. грн. Зазначені договори укладалися з повної передоплати.

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Як стверджують в ДБР, підозрюваний не тільки був повністю обізнаний про те, що продукція поганої якості, що поставляється, але також змушував підлеглих приймати її на військові склади. У пресслужбі уточнюють, що за дорученням чиновника бронепластини, які не проходили первинних випробувань, відправляли на повторні лабораторні тести. Це дозволяло не відмовлятися від низькоякісних бронежилетів.

Водночас, ексзаступник міністра не звертав уваги на звернення з боку командування Сил логістики ЗСУ щодо необхідності забезпечення належного приймального контролю якості продукції.

Колишньому посадовцю оголошено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та іншим військовим формуванням. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У межах даної кримінальної справи правоохоронні органи провели 17 обшуків за різними адресами та виявили великі суми готівкою та "багато чого іншого, що може бути доказами".

Слідство продовжується. Наразі встановлюється повне коло причетних до операцій осіб.

Нагадаємо, 24 січня подав у відставку заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який безпосередньо опікувався питаннями тилового забезпечення української армії.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю канадському виданню CBC News, опублікованому 29 січня, заявив, що не знав про скандальний контракт із закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами. За його словами, ця ситуація ніяк не вплинула на українську армію.

Після цього голова оборонного відомства написав у себе в соцмережах, що закупівлі продуктів міністерством стануть прозорими.