Резніков заявив, що не знав про скандальний контракт МО на закупівлю продуктів для армії

За словами міністра оборони, Україні необхідно знайти баланс між таємністю воєнного часу та прозорішою системою.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не знав про скандальний контакт із закупівлі харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Про це він розповів в інтерв'ю канадському виданню CBC News, опублікованому 29 січня.

За словами Резнікова, це ніяк не вплинуло на Збройні Сили України.

Водночас міністр визнав, що країні необхідно знайти баланс між секретністю воєнного часу і тим, що Україна має рухатися до прозорішої системи та "європейських стандартів" антикорупційної практики до закінчення війни.

Скандал із закупівлями продуктів у Міноборони для армії за завищеними цінами

У суботу, 21 січня, журналіст Юрій Ніколов опублікував у виданні ZN.UA розслідування, в якому йдеться про те, що МО України розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Так, судячи з документів, які потрапили до журналіста, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Наступного дня, 22 січня, Міноборони опублікувала заяву, в якій сказано, що інформація про закупівлі нібито поширюється з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману громадськість.

23 січня нардепка Мар'яна Безуглая повідомила, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель відомством продуктів харчування за завищеними цінами.

24 січня заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. У той же день голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Анастасія Радина повідомила, що директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького звільнено зі своєї посади.

Також нагадаємо, що автор розслідування з'ясував, що Державна прикордонна служба України для своїх бійців закуповує продукти харчування набагато дешевше, ніж у Міноборони і навіть у магазинах.