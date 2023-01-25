Воюють разом, а платять менше: журналіст порівняв ціни на продукти для ЗСУ та прикордонників

За інформацією журналіста Юрія Ніколова, для бійців ДПСУ закуповують продукти харчування набагато дешевше, ніж у Міноборони та навіть у магазинах.

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Автор резонансного розслідування, пов'язаного із розкраданням бюджетних коштів Міністерством оборони України, Юрій Ніколов порівняв закупівельні ціни відомства із контрактами Державної прикордонної служби (ДПСУ). Відповідний пост він опублікував у своєму Facebook 24 січня.

"Наскільки я розумію, нардепи вже знають, почім харчі у Міноборони і прикордонників. Ці хлопці воюють у сусідніх окопах, і впевнений, що їдять вони однаково. Але закупівельні ціни виявились різними", — написав журналіст.

У Держприкордонслужбі платять за продукти менше, ніж у Міноборони

Юрій Ніколов навів порівняння закупівельних цін МО та Держприкордонслужби:

курячі стегенця: 120 грн за кілограм у МО, 51-78 грн у ДПСУ;

картопля: 22 грн у МО та 6,9 грн у ДПСУ;

капуста: 30 грн у МО та 9,93-17 грн у ДПСУ;

буряк: 25 грн у МО та 6-13 грн у ДПСУ;

цибуля: 42 грн у МО та 17-26 грн у ДПСУ;

гречка: 83 грн у МО та 53,1-56,2 грн у ДПСУ;

олія рослинна: 109 грн у МО та 58,69 грн у ДПСУ;

яйця: у МО 17 грн за штуку та 5,1-6,6 грн у ДПСУ.

Водночас, за словами Ніколова, закупівельні ціни Держприкордонслужби нижчі, ніж у більшості магазинів.

"В оптових військових поставках немає магазинних націнок. Нема маркетингових виплат за поличку. І там так само у ціну товару зашита вартість доставки з продуктової бази до військового складу, як і при доставці з продуктової бази до магазину. І так само торгові мережі працюють з постачальниками продуктів з відтермінуванням оплати, як і військові замовники", — додав Ніколов.

Варто зазначити, що водночас журналіст не надав жодних документів, які б підтверджували цю інформацію.

Скандал із закупівлями в Міноборони для ЗСУ

21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, в якому сказано, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Судячи з документів, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Наступного дня, 22 січня, Ніколов дав інтерв'ю журналісту Євгену Плінському, в якому розповів, що до останнього не хотів друкувати статтю і навіть надіслав запит до Міноборони, але не дочекався від відомства будь-якої видимої реакції.

Зі свого боку 22 січня Міноборони опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що інформація про закупівлю, оприлюднена в ЗМІ, нібито поширюється з ознаками умисних маніпуляцій і вводить громадськість в оману. Як зазначив голова МО Олексій Резніков, журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію через технічні помилки у робочій документації. Міністр також заявив, що готовий надати всю потрібну інформацію народним депутатам на засіданні профільного комітету за участю представників правоохоронних органів.

На розслідування також відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, інформацію про можливу закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять, а у разі її підтвердження винні понесуть відповідальність.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому нардепи заслухали керівництво Міноборони, а також представників НАБУ, ДБР та СБУ. Як розповіла нардепка Мар'яна Безугла, НАБУ вже відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель оборонного відомства продуктів харчування за завищеними цінами.

Нагадаємо, 24 січня заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. Він вирішив звільнитися, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ" через резонансне розслідування щодо закупівлі продуктів харчування.