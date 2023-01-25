Воюют вместе, а платят меньше: журналист сравнил цены на продукты для ВСУ и пограничников

По информации журналиста Юрия Николова, для бойцов ГПСУ закупают продукты питания гораздо дешевле, чем в Минобороны и даже в магазинах.

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Автор резонансного расследования, связанного с разворовыванием бюджетных средств Министерством обороны Украины, Юрий Николов сравнил закупочные цены ведомства с контрактами Государственной пограничной службы (ГПСУ). Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook 24 января.

"Насколько я понимаю, нардепы уже знают, почем продукты у Минобороны и пограничников. Эти ребята воюют в соседних окопах, и уверен, что едят они одинаково. Но закупочные цены оказались разными", — написал журналист.

В Госпогранслужбе платят за продукты меньше, чем в Минобороны

Юрий Николов привел сравнение закупочных цен МО и Госпогранслужбы:

куриные окорочка: 120 грн за килограмм в МО, 51-78 грн в ГПСУ;

картофель: 22 грн в МО и 6,9 грн в ГПСУ;

капуста: 30 грн в МО и 9,93-17 грн в ГПСУ;

свекла: 25 грн в МО и 6-13 грн в ГПСУ;

лук: 42 грн в МО и 17-26 грн в ГПСУ;

гречка: 83 грн в МО и 53,1-56,2 грн в ГПСУ;

масло растительное: 109 грн в МО и 58,69 грн в ГПСУ;

яйца: в МО 17 грн за штуку и 5,1-6,6 грн у ГПСУ.

При этом, по словам Николова, закупочные цены Госпогранслужбы ниже, чем в большинстве магазинов.

"В оптовых военных поставках нет магазинных наценок. Нет маркетинговых выплат за полочку. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы в военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин. Так же торговые сети работают с поставщиками продуктов с отсрочкой оплаты, как и военные заказчики", — добавил Николов.

Стоит отметить, что при этом журналист не предоставил никаких документов, подтверждающих данную информацию.

Скандал с закупками в Минобороны для ВСУ

21 января, журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

На следующий день, 22 января, Николов дал интервью журналисту Евгению Плинскому, в котором рассказал, что до последнего не хотел печатать статью и даже отправил запрос в Минобороны, но не дождался от ведомства какой-либо видимой реакции.

В свою очередь 22 января Минобороны опубликовало заявление, в котором говорится, что информация о закупках, обнародованная в СМИ, якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение. Как отметил глава МО Алексей Резников, журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию из-за технических ошибок в рабочей документации. Министр также заявил, что готов предоставить всю необходимую информацию народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей правоохранительных органов.

На расследование также отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, информацию о возможной закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

23 января состоялось заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором нардепы заслушали руководство Минобороны, а также представителей НАБУ, ГБР и СБУ. Как рассказала нардеп Марьяна Безуглая, НАБУ уже открыло уголовное производство по факту закупок оборонного ведомства продуктов питания по завышенным ценам.

Напомним, 24 января замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. Он решил уволиться, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ" из-за резонансного расследования относительно закупок продуктов питания.