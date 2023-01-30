Резников заявил, что не знал о скандальном контракте МО на закупку продуктов для армии

По словам министра обороны, Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и более прозрачной системой.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не знал о скандальном контакте по закупке питания для ВСУ по завышенным ценам. Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию CBC News, опубликованном 29 января.

По словам Резникова, это никак не отразилось на Вооруженных силах Украины.

При этом министр признал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционной практики до окончания войны.

Скандал с закупками продуктов в Минобороны для армии по завышенным ценам

В субботу, 21 января, журналист Юрий Николов опубликовал в издании ZN.UA расследование, в котором говорится, что МО Украины разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Так, судя по документам, которые попали к журналисту, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

На следующий день, 22 января, Минобороны опубликовало заявление, в котором сказано, что информация о закупках якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение.

23 января нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что НАБУ открыло уголовное производство по факту закупок ведомством продуктов питания по завышенным ценам.

24 января, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. В тот же день глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина сообщила, что директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен со своей должности.

Также напомним, автор расследования выяснил, что Государственная пограничная служба Украины для своих бойцов закупает продукты питания гораздо дешевле, чем в Минобороны и даже в магазинах.