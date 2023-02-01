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Военный Фокус Российско-украинская война Скандал с закупками Министерством обороны продуктов для ВСУ

За каски и бронежилеты плохого качества: экс-замминистра Минобороны сообщили о подозрении (фото)

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Бывший заместитель министра обороны покупал низкокачественные бронежилеты и каски

По версии следствия, отвечавший за тыловое обеспечение чиновник лоббировал подписание договоров о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. По информации СМИ, речь идет про Вячеслава Шаповалова.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил. Об этом в среду, 1 февраля, рассказала пресс-служба ведомства.

В официальном сообщении ГБР не указывается имя подозреваемого. Однако по информации СМИ, речь идет про Вячеслава Шаповалова.

Как сообщает ведомство, бывший замминистра лоббировал заключение договоров о поставке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, он, предположительно, стоит за приобретением низкокачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для украинских военнослужащих на общую сумму более 1 млрд грн. Указанные договора заключались по полной предоплате.

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В доме у подозреваемого прошли обыски

Как утверждают в ГБР, подозреваемый не только был полностью осведомлен о том, что поставляемая продукция плохого качества, но также заставлял подчиненных принимать ее на военные склады. В пресс-службе уточняют, что по поручению чиновника те бронепластины, которые не проходили первичных испытаний, отправляли на повторные лабораторные тесты. Это позволяло не отказываться от низкокачественных бронежилетов.

В то же время, экс-замминистра не обращал внимания на обращения со стороны командования Сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.

Бывшему должностному лицу объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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У подозреваемого нашли крупную сумму наличных денег
шаповалов деньги обыск гбр Fullscreen
У подозреваемого нашли крупную сумму наличных денег
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ГБР провело обыски по 17 адресам
обыски гбр шаповалов Fullscreen
ГБР провело обыски по 17 адресам
шаповалов гбр подозрение Fullscreen
Подозреваемому экс-замминистра объявлено подозрение
шаповалов деньги обыск гбр
шаповалов деньги обыск гбр
шаповалов деньги обыск гбр
обыски гбр шаповалов
шаповалов гбр подозрение

В рамках данного уголовного дела правоохранительные органы провели 17 обысков по разным адресам и обнаружили большие суммы наличными и "много чего другого, что может быть доказательствами".

Следствие продолжается. Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделкам лиц.

Напомним, 24 января подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который непосредственно занимался вопросами тылового обеспечения украинской армии.

Министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому изданию CBC News, опубликованном 29 января, заявил, что не знал о скандальном контракте по закупке питания для ВСУ по завышенным ценам. По его словам, эта ситуация никак не отразилась на украинской армии.

После этого глава оборонного ведомства написал у себя в соцсетях, что закупки продуктов министерством станут прозрачными.