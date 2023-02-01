За каски и бронежилеты плохого качества: экс-замминистра Минобороны сообщили о подозрении (фото)
По версии следствия, отвечавший за тыловое обеспечение чиновник лоббировал подписание договоров о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. По информации СМИ, речь идет про Вячеслава Шаповалова.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил. Об этом в среду, 1 февраля, рассказала пресс-служба ведомства.
В официальном сообщении ГБР не указывается имя подозреваемого. Однако по информации СМИ, речь идет про Вячеслава Шаповалова.
Как сообщает ведомство, бывший замминистра лоббировал заключение договоров о поставке продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, он, предположительно, стоит за приобретением низкокачественных бронежилетов, касок, одежды и других вещей для украинских военнослужащих на общую сумму более 1 млрд грн. Указанные договора заключались по полной предоплате.
Как утверждают в ГБР, подозреваемый не только был полностью осведомлен о том, что поставляемая продукция плохого качества, но также заставлял подчиненных принимать ее на военные склады. В пресс-службе уточняют, что по поручению чиновника те бронепластины, которые не проходили первичных испытаний, отправляли на повторные лабораторные тесты. Это позволяло не отказываться от низкокачественных бронежилетов.
В то же время, экс-замминистра не обращал внимания на обращения со стороны командования Сил логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.
Бывшему должностному лицу объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В рамках данного уголовного дела правоохранительные органы провели 17 обысков по разным адресам и обнаружили большие суммы наличными и "много чего другого, что может быть доказательствами".
Следствие продолжается. Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделкам лиц.
Напомним, 24 января подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который непосредственно занимался вопросами тылового обеспечения украинской армии.
Министр обороны Алексей Резников в интервью канадскому изданию CBC News, опубликованном 29 января, заявил, что не знал о скандальном контракте по закупке питания для ВСУ по завышенным ценам. По его словам, эта ситуация никак не отразилась на украинской армии.
После этого глава оборонного ведомства написал у себя в соцсетях, что закупки продуктов министерством станут прозрачными.