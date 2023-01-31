"Цели у нас общие": закупки продуктов Минобороны станут прозрачными, — Резников

Министр заявил, что ликвидировал монополию в сфере закупок продуктов для ВСУ, а также назвал решения, принятые для того, чтобы скандал с закупками по завышенным ценам не повторился.

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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что закупки продуктов Министерством обороны станут прозрачными. Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам министра, процесс усовершенствования в Минобороны продолжается непрерывно. Так, 29 июня 2022 г. было принято решение осуществить внеплановую проверку обеспечения армии питанием силами внутреннего аудита Минобороны. Осенью соответствующие структуры комплексно проверялись и внутренним аудитом, и государственными аудиторами. Аудит показал, что система закупок и контроля требует изменений.

"Мы проводим очищение одновременно с отпором врагу. Спрятаться за войной у коррупционеров не получится", — написал Резников.

Он отметил, что скандал с закупками продуктов питания Министерством обороны по завышенным ценам возник из-за того, что ведомство не было достаточно открытым. Эту ошибку нужно исправить.

Резников заявил, что первым его заданием было ликвидировать монополию в сфере питания ВСУ.

"Эта задача решена – вместо одного поставщика, который был еще год назад, в 2022 году их количество выросло до 5, а на 2023 год мы заключили контракты с 8 компаниями", — написал он.

По словам министра, главным приоритетом для Минобороны является обеспечение непрерывности и качества питания. Однако необходимо найти баланс стремлением общества видеть прозрачные процессы и контролировать их. Поэтому было решено вернуть гражданский контроль за закупками вещевого имущества, ГСМ, питания с учетом ограничений военного положения.

Кроме того, Резников поручил ведомству:

Осуществить анализ цен и процесс их формирования

Уменьшить срок контракта с поставщиками

Разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности

Ввести внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами

Также глава Минобороны сообщил, что на сайте ведомства будут обнародованы по факту заключенного контракта номер и дата заключения, цена за единицу, а также ссылки на публичные технические условия закупки.

"В то же время, я ожидаю помощи международных партнеров, депутатов, журналистов, институтов гражданского общества, экспертов в поиске упомянутого баланса", — написал Резников.

Он обратился к Комитету ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, к Комитету по вопросам антикоррупционной политики. Министр попросил провести совместное совещание, которое будет посвящено механизмам изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля. Также Резников подписал более 20 приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, пригласил экспертов на совместную встречу, чтобы обсудить необходимые шаги.

Ранее Резников говорил, что не знал о скандальном контракте МО на закупку продуктов для армии. Он отметил, что это никак не отразилось на Вооруженных силах Украины.

Также напомним, что Резников рассказал, каким будет новое меню для ВСУ. По словам министра обороны Украины, новое меню для военных создадут с учетом всех родов войск, пищевых привычек и даже вероисповедания военнослужащих.

Еще Фокус писал, что директор департамента закупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий уволен со своей должности.