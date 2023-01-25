Скандал в Минобороны: уволен директор департамента закупок, — нардеп

По словам главы антикоррупционного комитета парламента Анастасии Радиной, министр обороны Алексей Резников не имеет претензий к автору журналистского расследования.

Related video

Директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен со своей должности. Об этом 24 января сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина в своем Facebook.

По словам нардепа, Хмельницкого уволили после резонансного расследования, в котором говорится о том, что Минобороны закупает продукты питания для ВСУ по завышенной цене.

"Министр [обороны Алексей Резников] не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования. В то же время, уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкого и профильный заместитель Министра Шаповалова", — написала Анастасия Радина.

Реформа системы закупок в армии

Глава профильного комитета ВР убеждена, что система закупок нуждается в реформировании. В частности, предлагается отказаться от закупок для армии лотами, которые объединяют 400 товаров и услуги по их доставке. По мнению народной избранницы, это должно способствовать конкуренции и снижению закупочной цены.

"Также удивительным выглядит предсказание в цене закупки инфляции на год вперед – вместо того, чтобы повышать цены в сделках только тогда, когда они фактически растут на рынке", — резюмировала Радина.

Скандал с закупками в Минобороны для ВСУ по завышенным ценам

21 января журналист Юрий Николов опубликовал на сайте ZN.UA расследование, в котором сказано, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Так, судя по документам, которые попали в руки журналиста, оборонное ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за килограмм, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

На следующий день, 22 января, Николов в интервью журналисту Евгению Плинскому рассказал, что изначально не хотел публиковать статью и отправил запрос в Минобороны, но не дождался от ведомства какой-либо видимой реакции.

Вместе с тем 22 января Минобороны опубликовало заявление, в котором сказано, что информация о закупках якобы распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит общественность в заблуждение. Как сообщил глава МО Алексей Резников, журналисты подали в своем расследовании искаженную информацию из-за технических ошибок в рабочей документации.

О расследовании также высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что информацию о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам проверят правоохранители, а в случае ее подтверждения виновные понесут ответственность.

23 января состоялось заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором народные депутаты заслушали руководство Минобороны, а также представителей НАБУ, ГБР и СБУ. Как рассказала нардеп Марьяна Безуглая, НАБУ уже открыло уголовное производство по факту закупок оборонного ведомства продуктов питания по завышенным ценам.

На следующий день, 24 января, заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Он отвечал в ведомстве за тыловое обеспечение украинской армии. Он решил уволиться, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ" после публикации резонансного расследования.

Напомним, автор расследования выяснил также, что Госпогранслужба для своих бойцов закупает продукты питания гораздо дешевле, чем в Минобороны и даже в магазинах.