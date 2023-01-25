Скандал у Міноборони: звільнено директора департаменту закупівель, — нардеп

За словами голови антикорупційного комітету парламенту Анастасії Радіної, міністр оборони Олексій Резніков не має претензій до автора журналістського розслідування.

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Директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького звільнено зі своєї посади. Про це 24 січня повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Анастасія Радіна у своєму Facebook.

За словами нардепа, Хмельницького звільнили після резонансного розслідування, в якому йдеться про те, що Міноборони закуповує продукти харчування для ЗСУ за завищеною ціною.

"Міністр [оборони Олексій Резніков] не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. Натомість звільнено директора департаменту закупівель Міністерства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова", — написала Анастасія Радіна.

Реформа системи закупівель в армії

Голова профільного комітету ВР переконана, що система закупівлі потребує реформування. Зокрема, пропонується відмовитися від закупівель для армії лотами, які об'єднують 400 товарів та послуги щодо їх доставки. На думку народної обраниці, це має сприяти конкуренції та зниженню закупівельної ціни.

"Також дивним виглядає передбачення в ціні закупівлі інфляції на рік наперед — замість того, щоб підвищувати ціни в угодах тільки тоді, коли вони фактично зростають на ринку", — резюмувала Радіна.

Скандал із закупівлями в Міноборони для ЗСУ за завищеними цінами

21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував на сайті ZN.UA розслідування, в якому сказано, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних Сил України. Так, судячи з документів, які потрапили до рук журналіста, оборонне відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Наступного дня, 22 січня, Ніколов в інтерв'ю журналісту Євгену Плінському розповів, що спочатку не хотів публікувати статтю та надіслав запит до Міноборони, але не дочекався від відомства будь-якої видимої реакції.

Водночас 22 січня Міноборони опублікувала заяву, в якій сказано, що інформація про закупівлі нібито поширюється з ознаками умисних маніпуляцій та вводить в оману громадськість. Як повідомив голова МО Олексій Резніков, журналісти подали у своєму розслідуванні спотворену інформацію через технічні помилки у робочій документації.

Про розслідування також висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він розповів, що інформацію про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами перевірять правоохоронці, а у разі її підтвердження винні відповідатимуть.

23 січня відбулося засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому народні депутати заслухали керівництво Міноборони, а також представників НАБУ, ДБР та СБУ. Як розповіла нардепка Мар'яна Безугла, НАБУ вже відкрило кримінальне провадження за фактом закупівель оборонного відомства продуктів харчування за завищеними цінами.

Наступного дня, 24 січня, заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він відповідав у відомстві за тилове забезпечення української армії. Він вирішив звільнитися, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ" після публікації резонансного розслідування.

Нагадаємо, автор розслідування з'ясував також, що Держприкордонслужба для своїх бійців закуповує продукти харчування набагато дешевше, ніж у Міноборони та навіть у магазинах.