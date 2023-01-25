Веганское, халяльное и кошерное: Резников рассказал, каким будет новое меню для ВСУ

По словам министра обороны Украины, новое меню для военных создадут с учетом всех родов войск, пищевых привычек и даже вероисповедания военнослужащих.

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Министерство обороны Украины приняло решение полностью отойти от советских стандартов питания в армии и разработать новые варианты меню для украинских военных. Об этом написал глава профильного министерства Алексей Резников на своей официальной странице в Фейсбуке.

Резников подчеркнул, что в профильном министерстве и ВСУ всегда была нулевая толерантность к коррупции.

Министр обороны добавил, что в подконтрольном ему министерстве и в Вооруженных силах Украины больше не должно произойти недоразумений, таких как скандал с закупкой продуктов по завышенным ценам.

"Решение я вижу в том, чтобы ввести в ВСУ гибкую, но унифицированную систему меню. В основе формирования которого будут деньги и калории, а единицы измерения и калории", — заявил Резников.

По его словам, это — распространенный подход и стандарт НАТО.

"На заседании антикоррупционного комитета я озвучил обязательство ввести меню в течение 4-5 месяцев. Эту задачу мы определили как приоритетную и постараемся решить ее быстрее", — подчеркнул Резников.

Новое меню для ВСУ: кто над ним будет работать

Чтобы запустить этот процесс, Алексей Резников будет просить организовать совместное заседание двух комитетов, ведь потребуется сконцентрировать специалистов и обеспечить необходимый импульс.

Также создадут рабочую группу, которая отработает вопрос создания нового меню для военных по всем измерениям – от процедуры внедрения до содержания меню.

Кроме того, глава Минобороны пообещал, что лично обращаться на рынок с просьбой поддержать переход на систему меню.

"Также я буду находиться в постоянном диалоге с рынком, чтобы обеспечить стабильное питание в течение переходного периода",-- сказал он.

Каким будет меню для военных по НАТОвским стандартам

Глава Минобороны объяснил, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пункте постоянной дислокации. И все эти отличия необходимо учесть.

Также для украинских военных разработают веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции.

Напомним, 21 января журналист Юрий Николов заявил, что Министерство обороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для Вооруженных сил Украины. Судя по документам, которые обнародовали журналисты, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

Фокус также писал, что в начале октября 2022 года петиция на сайте президента "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных сил Украины" набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов. После этого Владимир Зеленский дал на нее официальный ответ.