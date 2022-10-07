Петиция заставила Зеленского задуматься о нуждах военнослужащих вегетарианцев

Президент признал, что потребности военнослужащих вегетарианцев в нормах, установленных еще 20 лет назад, не учитывались.

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Петиция на сайте президента "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных сил Украины" набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тыс. голосов. После этого Владимир Зеленский дал на нее официальный ответ.

Он сообщил, что нормы питания военнослужащих регулируются постановлением Кабинета министров Украины от 29 марта 2002 года №426. Именно в соответствии с этим документом сейчас в полном объеме обеспечивают личный состав ВСУ.

"Следует отметить, что норма питания для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, предпочитающих вегетарианским продуктам питания, отсутствует", — признал Зеленский.

Он отметил, что попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля проработать поднятый в электронной петиции вопрос и пообещал, что Кабмин проинформирует о результатах.

Какие аргументы приведены в петиции?

Автор петиции Петр Павлов опубликовал ее 27 июня. Он подчеркнул, что нормы питания в армии не учитывают потребности многих категорий военнослужащих.

К ним относятся:

люди, не употребляющие мясные продукты и продукты животного происхождения по этическим взглядам;

верующие, в частности, православные, которые во время религиозных постов употребляют веганскую пищу;

люди, организм которых не усваивает лактозу;

люди с расстройствами пищеварения, которым вегетарианская постная пища позволяет восстановить пищеварительную функцию.

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Павлов привел в пример американскую армию, где эти потребности учитывают и выдают вегетарианцам пайки, составленные в соответствии с вегетарианским меню. При этом автор петиции подчеркивает, что еда растительного происхождения часто обходится дешевле мясного меню.

Напомним, McDonaldʼs решил изменить рецепт своих бургеров, добавив в фирменные блюда гамбургер с котлетами из искусственного мяса под названием "McPlant".

также сообщалось, что в прошлом году "Укрзализныця" решила ввести в поездах вегетарианское меню.