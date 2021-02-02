McDonald's изменил рецепт своих фирменных бургеров

Новый бургер компании – вегетарианский, а "искусственную котлету" для него разработал крупнейший мировой производитель заменителей мяса "Beyond Meat".

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs ("Макдоналдс") решила изменить рецепт своих бургеров, добавив в фирменные блюда гамбургер с котлетами из искусственного мяса под названием "McPlant".

"Рестораны спешат добавить модные продукты на растительной основе, чтобы привлечь потребителей, заботящихся об окружающей среде, благополучии животных и питании", – сообщает информагентство Bloomberg.

Согласно датским и шведским веб-сайтам McDonaldʼs, раскрывающим ранее неизвестные подробности об ингредиентах продукта, в основе нового вегетарианского бургера – соевая котлета. Она сделана по специальному рецепту крупнейшего мирового производителя заменителей мяса на растительной основе, американской пищевой компании "Beyond Meat". Кроме котлеты и булочки, в состав бургера вошли сыр, листья салата, помидоры, соленые огурцы, лук, майонез, горчица и кетчуп.

При этом, "растительная котлета жарится на том же гриле, что и обычные котлеты из говядины", указывает агентство, отмечая что этот нюанс "является проблематичным для тех, кто придерживается веганской диеты".

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"Сеть быстрого питания Burger King столкнулась с той же проблемой в 2019 году, выпустив гамбургеры на основе сои, которые готовились на том же гриле, что и говядина с курицей. Другие сети поступают аналогично, но часто позволяют клиентам заказать другой гриль или использовать микроволновую печь", – передает агентство. Речь идет о растительном гамбургере "Бургер Кинга" под названием "Impossible Whopper", который считается основным конкурентом продукции "Beyond Meat".

Как отмечается в материале Bloomberg, "Макдоналдс" пока только тестирует рынок на спрос, а предварительные продажи начались в Скандинавии, поскольку страны указанного региона "являются ключевым рынком для альтернативной пищи на растительной основе". Если эксперимент пройдет успешно, новые блюда появятся и на других рынках. Так, в Швеции пробные продажи продлятся до 15 марта, а в Дании – до 12 апреля.

Отметим, что по данным аналитиков из "Euromonitor International", мировой рынок альтернативного мяса который переживает взлет благодаря защитникам животных и политике "продовольственной безопасности" и пандемии, в настоящее время оценивается в 20,7 миллиарда долларов а к 2024 году – вырастет до 23,2 миллиарда долларов.

Напомним, информация о том, что McDonaldʼs намерен продавать бургеры из растительного мяса уже с начала этого года появилась еще в ноябре 2020-го. При этом, отмечалось, что кроме бургеров, компания предоставит своим клиентам наггетсы из заменителей мяса, созданных на основе растительного белка.