McDonald's змінив рецепт своїх фірмових бургерів

Новий бургер компанії — вегетаріанський, а "штучну котлету" для нього розробив найбільший світовий виробник замінників м'яса "Beyond Meat".

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's ("Макдоналдс") вирішила змінити рецепт своїх бургерів, додавши до фірмових страв гамбургер з котлетами зі штучного м'яса під назвою "McPlant".

"Ресторани поспішають додати модні продукти на рослинній основі, щоб залучити споживачів, що піклуються про навколишнє середовище, благополуччя тварин і харчування", — повідомляє інформагентство Bloomberg.

Згідно датським і шведським веб-сайтам McDonald's, що розкриває раніше невідомі подробиці про інгредієнти продукту, в основі нового вегетаріанського бургера — соєва котлета. Вона зроблена за спеціальним рецептом найбільшого світового виробника замінників м'яса на рослинній основі, американської харчової компанії "Beyond Meat". Крім котлети і булочки, до складу бургера увійшли сир, листя салату, помідори, солоні огірки, цибуля, майонез, гірчиця і кетчуп.

При цьому, "рослинна котлета смажиться на тому ж грилі, що і звичайні котлети з яловичини", вказує агентство, зазначаючи що цей нюанс "є проблематичним для тих, хто дотримується веганської дієти".

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"Мережа швидкого харчування Burger King зіткнулася з тією ж проблемою у 2019 році, випустивши гамбургери на основі сої, які готувалися на тому ж грилі, що і яловичина з куркою. Інші мережі вчиняють аналогічно, але часто дозволяють клієнтам замовити інший гриль або використовувати мікрохвильову піч", — передає агентство. Ідеться про рослинний гамбургер "Бургер Кінгу" під назвою "Impossible Whopper", який вважається основним конкурентом продукції "Beyond Meat".

Як зазначається в матеріалі Bloomberg, "Макдоналдс" поки тільки тестує ринок на попит, а попередні продажі почалися в Скандинавії, оскільки країни зазначеного регіону "є ключовим ринком для альтернативної їжі на рослинній основі". Якщо експеримент пройде успішно, нові страви з'являться і на інших ринках. Так, у Швеції пробні продажі триватимуть до 15 березня, а в Данії — до 12 квітня.

Зазначимо, що за даними аналітиків з "Euromonitor International", світовий ринок альтернативного м'яса який переживає зліт завдяки захисникам тварин і політиці "продовольчої безпеки" та пандемії, зараз оцінюється у 20,7 мільярдів доларів а до 2024 року — зросте до 23,2 мільярдів доларів.

Нагадаємо, інформація про те, що McDonald's має намір продавати бургери з рослинного м'яса вже з початку цього року з'явилася ще в листопаді 2020-го. При цьому зазначалося, що крім бургерів, компанія надасть своїм клієнтам нагетси із замінників м'яса, створених на основі рослинного білка.