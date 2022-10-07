Петиція змусила Зеленського замислитись про потреби військовослужбовців вегетаріанців

Президент визнав, що потреби військовослужбовців вегетаріанців у нормах, встановлених ще 20 років тому, не враховувалися.

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Петиція на сайті президента "Про запровадження вегетаріанських і веганських сухих пайків для Збройних сил України" набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тис. голосів. Після цього Володимир Зеленський дав на неї офіційну відповідь.

Він повідомив, що норми харчування військовослужбовців регулюються ухвалою Кабінету міністрів України від 29 березня 2002 року №426. Саме відповідно до цього документа зараз у повному обсязі забезпечують особовий склад ЗСУ.

"Слід зазначити, що норма харчування для військовослужбовців Збройних Сил України й інших військових формувань, які віддають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутня", — визнав Зеленський.

Він зазначив, що попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля опрацювати поставлене в електронній петиції питання і пообіцяв, що Кабмін поінформує про результати.

Які аргументи наведені в петиції?

Автор петиції Петро Павлов опублікував її 27 червня. Він наголосив, що норми харчування в армії не враховують потреби багатьох категорій військовослужбовців.

До них належать:

люди, які не вживають м'ясні продукти та продукти тваринного походження за етичними поглядами;

віряни, зокрема православні, які під час релігійних постів вживають веганську їжу;

люди, організм яких не засвоює лактозу;

люди з розладами травлення, яким вегетаріанська пісна їжа дозволяє відновити функцію травлення.

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Павлов навів як приклад американську армію, де ці потреби враховують та видають вегетаріанцям пайки, складені відповідно до вегетаріанського меню. При цьому автор петиції підкреслює, що їжа рослинного походження часто коштує дешевше за м'ясне меню.

Нагадаємо, McDonald's вирішив змінити рецепт своїх бургерів, додавши до фірмових страв гамбургер із котлетами зі штучного м'яса під назвою "McPlant".

Також повідомлялося, що минулого року "Укрзалізниця" вирішила ввести у потягах вегетаріанське меню.