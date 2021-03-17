"Укрзалізниця" вводить дитяче меню: чим тепер збираються годувати в "Інтерсіті +"

Крім їжі, меню для "маленьких" пасажирів буде містити "інтерактивне пакування", яке повинне розважати їх у подорожі.

АТ "Укрзалізниця" з четверга, 18 березня, запропонує меню для пасажирів-дітей на поїзді "Інтерсіті +". Про це йдеться на сайті компанії.

Зокрема, спільно з WOG і Do & Co "УЗ" розробила меню для дітей, яке включає в себе "різнобарвну пасту, курячий биточок, овочеві роли і корисну смакоту". Більше того, меню буде містити "інтерактивне пакування, яке має додаткову функцію — розважати дітей під час подорожі".

Крім цього, будуть оновлені і "дорослі" ланчі — як м'ясний, так і вегетаріанський. Ціни залишаться колишніми.

На сьогодні також розглядається введення різних видів сезонного меню, які презентували б "смачну Україну".

"Отримуючи численні позитивні повідомлення пасажирів про введення харчування в поїздах, не хочемо зупинятися на досягнутому і незабаром запропонуємо пасажирам подорож по кулінарній Україні. Зокрема, будуть різні меню, які представляють регіональні особливості і багатство нашої національної кухні. Не залишимо без уваги і поїзди далекого сполучення, пілотний проект запустимо вже цієї весни", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за два місяці пасажири швидкісних поїздів з'їли 1 тонну кускусу, 600 кг хумусу, 600 кг мітболів і 300 кг броколі. Чверть куплених меню — вегетаріанські, а в загальному їжу найчастіше замовляли в поїздах напрямку Київ — Харків.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" збирається оптимізувати ряд маршрутів, що має зробити їх зручнішими для пасажирів і скоротити час, який мандрівники проводять у дорозі. Зміни торкнуться напрямків "Київ-Маріуполь", "Київ-Бердянськ", "Ужгород-Херсон", "Ковель-Одеса" та інших. Влітку "УЗ" планує запустити понад 30 нових поїздів.

Зазначимо, що недавно УЗ знову почала включати вагони для перевезення автомобілів до складу пасажирських поїздів. У такому вагоні можна розмістити від 4 до 8 автомобілів залежно від габаритів. Максимальна висота вантажу автомобіля становить 1,7 метра. Загальна вантажомісткість вагона — 12 тонн.