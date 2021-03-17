"Сэкономить 1 млн часов пассажирам": "Укрзализныця" обновляет ряд маршрутов по стране

Изменения коснутся направлений "Киев-Мариуполь", "Киев-Бердянск", "Ужгород-Херсон", "Ковель-Одеса" и других. Летом "УЗ" планирует запустить более 30 новых поездов.

"Укрзализныця" собирается оптимизировать ряд маршрутов, что должно сделать их удобнее для пассажиров и сократить время, которое путешественники проводят в дороге. Об этом сообщила пресс-служба компании на их официальном канале в Telegram.

"Укрзализныця" оптимизирует не менее 8 маршрутов с общей целью сэкономить пассажирам 1 млн часов в год", — рассказывают в компании.

В частности, планируется изменить маршрут поезда категории "Ночной экспресс" №10/9 "Киев-Мариуполь". Поезд будет ходить через "Запорожье-Пологи-Камыш-Зарю" вместо "Запорожье-Федоровку-Камыш-Заря". Благодаря этому время в дороге сократится на 57 минут и будет составлять 14 часов 4 минуты в сторону Мариуполя и 13 часов 55 минут в сторону Киева.

Для более удобных поездок к Азовскому морю поезд №228 "Киев-Бердянск" будет выезжать в 16:13 и прибывать в 10:05.

Поезд №86 "Львов-Новоалексеевка, Бердянск" будет ходить по графику 10:55-14:00 без пересадок в Киеве посреди ночи.

Для отправки пассажиров в Рахов в более удобное вечернее время вместо поезда №217/218 запустят поезд №244/243 "Киев-Рахов". Он будет выезжать из Киева в 19:06 (вместо 15:02) и прибывать на конечную в 10:00 (вместо 06:56). В обратную сторону он будет отправляться в 17:34 и прибывать в 08:48.

Также "Укрзализныця" будет запускать поезд №5/6 "Ужгород-Херсон" ежедневно.

Каждый день будет ездить и поезд №58/57 "Ковель-Одеса".

На маршруте поезда №779/780 "Сумы-Киев" вернули остановки на ст. Бахмач и Нежин Пассажирский, а на маршруте №145/146 "Киев-Измаил" добавили остановку на курорте Каролино-Бугаз.

Также изменится расписание пригородного поезда №7087/7088 "Константиновка-Харьков".

[ + – ] Новый маршрут поезда "Константиновка-Харьков"

В "УЗ" рассматривают возможность ускорения ряда поездов класса "Интерсити+" с 1 июня и запустить такой поезд между Харьковом и Днепром с возможностью его продления до Мелитополя.

Также "Укрзализныця" планирует запустить более 30 новых поездов по всей стране, которые должны начать курсировать в мае-июне 2021 года.

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Отметим, недавно УЗ снова начала включать вагоны для перевозки автомобилей в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.