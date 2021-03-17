"Заощадити 1 млн годин пасажирам": "Укрзалізниця" оновить ряд маршрутів по країні

Зміни торкнуться напрямків "Київ-Маріуполь", "Київ-Бердянськ", "Ужгород-Херсон", "Ковель-Одеса" та інших. Влітку "УЗ" планує запустити понад 30 нових поїздів.

"Укрзалізниця" збирається оптимізувати ряд маршрутів, що має зробити їх зручнішими для пасажирів і скоротити час, який мандрівники проводять у дорозі. Про це повідомила пресслужба компанії на їхньому офіційному каналі в Telegram.

"Укрзалізниця" оптимізує не менше 8 маршрутів із загальною метою заощадити пасажирам 1 млн годин на рік", — розповідають у компанії.

Зокрема, планується змінити маршрут поїзда категорії "Нічний експрес" №10/9 "Київ-Маріуполь". Поїзд буде ходити через "Запоріжжя-Пологи-Камиш-Зоря" замість "Запоріжжя-Федорівка-Камиш-Зоря". Завдяки цьому час у дорозі скоротиться на 57 хвилин і буде становити 14 годин 4 хвилини в сторону Маріуполя і 13 годин 55 хвилин у сторону Києва.

Для більш зручних поїздок до Азовського моря поїзд №228 "Київ-Бердянськ" буде виїжджати о 16:13 і прибуватиме о 10:05.

Поїзд №86 "Львів-Новоолексіївка, Бердянськ" ходитиме за графіком 10: 55-14: 00 без пересадок у Києві посеред ночі.

Для відправлення пасажирів у Рахів у більш зручний вечірній час замість поїзда №217/218 запустять поїзд №244/243 "Київ-Рахів". Він буде виїжджати з Києва о 19:06 (замість 15:02) і прибуватиме на кінцеву о 10:00 (замість 6:56). У зворотний бік він буде відправлятися о 17:34 і прибуватиме о 8:48.

Також "Укрзалізниця" буде запускати поїзд №5/6 "Ужгород-Херсон" щодня.

Щодня буде їздити і поїзд №58/57 "Ковель-Одеса".

На маршруті поїзда №779/780 "Суми-Київ" повернули зупинки на ст. Бахмач і Ніжин Пасажирський, а на маршруті №145/146 "Київ-Ізмаїл" додали зупинку на курорті Кароліно-Бугаз.

Також зміниться розклад приміського поїзда №7087/7088 "Костянтинівка-Харків".

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В "УЗ" розглядають можливість прискорення ряду поїздів класу "Інтерсіті +" з 1 червня і запустити такий потяг між Харковом і Дніпром з можливістю його продовження до Мелітополя.

Також "Укрзалізниця" планує запустити понад 30 нових поїздів по всій країні, які повинні почати курсувати в травні-червні 2021 року.

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Зазначимо, що недавно УЗ знову почала включати вагони для перевезення автомобілів до складу пасажирських поїздів. У такому вагоні можна розмістити від 4 до 8 автомобілів залежно від габаритів. Максимальна висота вантажу автомобіля становить 1,7 метр. Загальна вантажомісткість вагона — 12 тонн.