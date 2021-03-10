Укрзализныця возобновила курсирование вагонов-автомобилевозов в составе ряда поездов

Доставка легкового автомобиля из Киева во Львов его владельцу может обойтись в сумму около 1700 грн.

Вагоны для перевозки автомобилей "Укрзализныця" (УЗ) начала опять включать в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.

Сейчас вагоны-автомобилевозы есть в таких поездах:

№ 12/11 Одесса – Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 41/42 Днепр – Трускавец (до Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 15/16 Харьков – Рахов (до Львова), будет курсировать с 12 марта два раза в неделю;

№ 17/18 Харьков – Ужгород (до Львова), будет курсировать с 15 марта дважды в неделю;

№ 7/8 Харьков – Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.

По состоянию на 9 марта уже осуществлено 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.

Вагон-автомобилевоз – это цельнометаллический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Вагон сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует загрузку и выгрузку и обеспечивает сохранность автомобиля в пути следования.

Стоимость перевозки автомобиля в одну сторону составляет от 77 до 127 грн за 100 кг веса автомобиля (в зависимости от маршрута).

Оплачиваются и дополнительные услуги. Так на вокзале Киев-Пассажирский тарифы такие:

оформление автомобиля к перевозке – 20 грн;

бронирование одного места – 80 грн;

загрузка автомобиля в вагон – 350.

выгрузка автомобиля – 130 грн.

Таким образом, например, доставка легкового автомобиля из Киева во Львов его владельцу может обойтись в сумму около 1700 грн.

Напомним, УЗ выполнит несколько спецрейсов из Закарпатья, где была введена "красная" зона карантинных ограничений. Спецрейсы из Рахова, Солотвино и Ужгорода назначены на 8, 12 и 13 марта.