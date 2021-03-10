Укрзализныця возобновила курсирование вагонов-автомобилевозов в составе ряда поездов
Доставка легкового автомобиля из Киева во Львов его владельцу может обойтись в сумму около 1700 грн.
Вагоны для перевозки автомобилей "Укрзализныця" (УЗ) начала опять включать в состав пассажирских поездов. В таком вагоне можно разместить от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов. Максимальная высота перевозимого автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость вагона – 12 тонн.
Сейчас вагоны-автомобилевозы есть в таких поездах:
- № 12/11 Одесса – Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
- № 41/42 Днепр – Трускавец (до Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;
- № 15/16 Харьков – Рахов (до Львова), будет курсировать с 12 марта два раза в неделю;
- № 17/18 Харьков – Ужгород (до Львова), будет курсировать с 15 марта дважды в неделю;
- № 7/8 Харьков – Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.
По состоянию на 9 марта уже осуществлено 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.
Вагон-автомобилевоз – это цельнометаллический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Вагон сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует загрузку и выгрузку и обеспечивает сохранность автомобиля в пути следования.
Стоимость перевозки автомобиля в одну сторону составляет от 77 до 127 грн за 100 кг веса автомобиля (в зависимости от маршрута).
Оплачиваются и дополнительные услуги. Так на вокзале Киев-Пассажирский тарифы такие:
- оформление автомобиля к перевозке – 20 грн;
- бронирование одного места – 80 грн;
- загрузка автомобиля в вагон – 350.
- выгрузка автомобиля – 130 грн.
Таким образом, например, доставка легкового автомобиля из Киева во Львов его владельцу может обойтись в сумму около 1700 грн.
Напомним, УЗ выполнит несколько спецрейсов из Закарпатья, где была введена "красная" зона карантинных ограничений. Спецрейсы из Рахова, Солотвино и Ужгорода назначены на 8, 12 и 13 марта.