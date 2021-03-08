Укрзализныця вывезет спецрейсами из Закарпатья людей, которым нужно уехать из "красной" зоны

Спецрейсы из Рахова, Солотвино и Ужгорода назначены на 8, 12 и 13 марта.

"Укрзализныця" выполнит несколько спецрейсов из Закарпатья, где была объявлена "красная" зона карантинных ограничений. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Открыта продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком Украины во вторник, субботу и воскресенье:

358 / 357 Рахов — Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13 / 14 Солотвино — Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15 / 16 Рахов — Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81 / 82 Ужгород — Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108 / 107 Ужгород — Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45 / 46 Ужгород — Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

"Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена", — сказал Криклий.

С 8 марта Закарпатская область войдет "красную" карантинную зону, куда также может попасть и Киев. Решение об усилении карантинных ограничений было принято на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Приостанавливается высадка пассажиров на всех станциях в Закарпатской области. Также на время приостановлена продажа билетов в Закарпатскую область и из нее.