Закрыто на карантин. "Укрзализныця" останавливает сообщение с Закарпатской областью

Ограничения были введены до окончания карантинных мероприятий.

В "Укрзализныце" заявили, что приостанавливают сообщение с Закарпатской областью, так как она попала в карантинную "красную зону". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что приостанавливается высадка пассажиров на всех станциях в Закарпатской области. Также на время приостановлена продажа билетов в Закарпатскую область и из нее.

Точного срока окончания ограничений в УЗ не называют, но отмечают, что они будут действовать до конца карантинных мероприятий.

Кроме этого, в компании говорят, что до 8 марта включительно пассажиры, у которых уже есть на руках билеты, смогут добраться в область или уехать из нее поездами.

"Укрзализныця" внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений", – говориться в сообщении.

Напомним, с 8 марта "Укрзализныця" приостановила сообщение с Ивано-Франковском, который также находится в карантинной "красной зоне" из-за распространения коронавируса. До 7 марта пассажиры с билетами могли приехать или покинуть Ивано-Франковск без проблем, с 8 марта продажа билетов в этом направлении будет прекращена.

Ранее сообщалось, что с 8 марта Закарпатская область войдет "красную" карантинную зону, куда также может попасть и Киев. Решение об усилении карантинных ограничений было принято на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Число госпитализаций в больницах Закарпатской области на протяжении последних нескольких дней превышает 90 тыс. человек на 100 тыс. населения.