"Укрзализныця" рассказала об особенностях поездок в "закрытый" Ивано-Франковск

С 7 марта компания приостанавливает продажу билетов в регионе из-за сложной ситуации с коронавирусом.

До 7 марта 2021 года пассажиры с билетами в Ивано-Франковск или из него смогут ехать по графику включительно, а с 8 марта "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в этом направлении до конца усиленного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Согласно постановлению 154 Кабинета министров Украины от 24 февраля, Укрзализныця с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе", – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что регион находится в лидерах по числу новых заражений COVID-19 и имеются серьезные проблемы с койками для больных, "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд в Ворохту.

Напомним, в Ивано-Франковской области с пятницы, 26 февраля, начали действовать новые карантинные ограничения. Данное решение принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В частности, в регионе будут приостановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования, не выходящих за пределы области, а также пригородного железнодорожного сообщения, автомобильного и электротранспорта в городском сообщении.

В Министерстве здравоохранения пришли к выводу, что причиной новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области стало скопление туристов, том числе иностранных, на горнолыжном курорте "Буковель".